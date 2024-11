L’ex Juve torna in panchina, UFFICIALE: esonero lampo in Serie A

Clamorosa decisione del club, che a pochi giorni dalla ripresa del campionato ha dato il benservito al suo tecnico: ritorno choc

Quando meno te lo saresti aspettato, quando la squadra – pur in un inizio di stagione davvero complicato – pareva aver ritrovato quel minimo di continuità in termini di risultati e prestazioni, ecco la decisione choc. Un esonero davvero inaspettato per un tecnico reduce da 4 punti in 2 partite e che aveva goduto, come da evidenti dimostrazioni dei suoi giocatori in campo, l’appoggio totale da parte del gruppo.

Quel che lascia inevitabilmente perplessi, in questo caso come in quello di Daniele De Rossi alla Roma, sono le modalità e soprattutto i tempi di una decisione che, se proprio è parsa ineluttabile per la proprietà, sarebbe potuta esser presa prima. Magari lasciando più tempo al sostituto di prendere confidenza col gruppo a pochi giorni dalla ripresa del campionato.

E dire che l’ormai ex tecnico della squadra rossoblu aveva ostentato sicurezza nella conferenza stampa di ieri: “Stiamo rivedendo un po’ la luce, abbiamo fatto 4 punti nelle ultime 2 partite prima della sosta. Abbiamo la necessità e il pensiero di poter recuperare quanti più giocatori, così avendo più giocatori disponibili il lavoro mio e dello staff può essere facilitato“, aveva detto.

Genoa, Gilardino esonerato: arriva Patrick Vieira

La recentissima indiscrezione è un’ultim’ora di quelle clamorose: Alberto Gilardino è stato rimosso dal suo incarico di allenatore del Genoa con effetto immediato. Fatale, al campione del mondo, lo zoppicante avvio di stagione che vede il Grifone pericolosamente invischiato nella lotta per non retrocedere.

Sulla panchina del club ligure ecco arrivare Patrick Vieira, ex giocatore di Inter e Juve e già tecnico di Nizza, Crystal Palace, Strasburgo. Dopo aver iniziato la nuova carriera di allenatore nelle Giovanili del Manchester City, club nel quale aveva chiuso, nel 2011, la sua vita da calciatore, il francese è chiamato a risollevare le sorti del blasonato club ligure.