Nazionale galeotta e Zirkzee liberato: torna in Serie A

Calciomercato Juventus, nazionale galeotta: liberano Zirkzee che non ha in nessun modo impattato con lo United. Incontro e firma

Le dichiarazioni di Vlahovic – e poi l’infortunio del serbo che comunque non ha riportato, ufficialmente, lesioni – hanno messo in evidenza un problema dentro la Juventus: non tutti sono contenti delle prestazioni dell’attaccante che, inoltre, come sappiamo, ha un contratto in scadenza nel 2026 e prende 12milioni di euro all’anno. Troppo per Giuntoli.

Tant’è che si parla con una certa insistenza anche di un rinnovo: accordo più lungo e soldi da spalmare nel tempo. Per ora di incontri non ce ne sono stati, o almeno non è uscita nessuna notizia nel merito, ma certamente la questione terrà banco nelle prossime settimane. La Juve, in tutto questo, anche per via delle condizioni fisiche non certo ottimali di Milik, potrebbe anche decidere di prendere un attaccante per la seconda parte della stagione e il sogno porta il nome di Zirkzee: l’ex Bologna, al Manchester United, sta deludendo. E un addio a gennaio, visto l’avvento del nuovo tecnico, Amorim, appare possibile.

Amorim vuole Gyokeres: Zirkzee liberato

L’ex allenatore dello Sporting, liberato attraverso il pagamento della clausola rescissoria, vuole con sé Gyokeres: lo svedese è sicuramente l’attaccante più in forma in Europa tant’è che, si legge su FootballInsider, gli scout del Manchester United sono andati a visionarlo da vicino anche in Nazionale. Risposta: gol dopo pochi minuti e sensazioni positivissime.

Qualora i Red Devils dovessero affondare il colpo nei prossimi mesi – e la cosa appare probabile – per non perdere del tutto un investimento importante come quello fatto per Zirkzee in estate, l’olandese potrebbe essere clamorosamente liberato e quindi pronto a tornare in Serie A: la Juve ci pensa, lo sappiamo, e anche in estate ci aveva pensato il Milan prima di decidere di non pagare le commissioni. Quindi i bianconeri, in un’ipotetica corsa, sono molto avanti. E Motta potrebbe riabbracciare il suo pupillo.