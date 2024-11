Nuovo attaccante per la Roma: firma UFFICIALE

Giungono novità in merito alle ultime mosse di calciomercato dell’As Roma di Claudio Ranieri e Florent Ghisolfi. Ecco le ultime

Per mister Ranieri e colleghi vi saranno diverse questioni da affrontare nel corso delle prossime settimane, che indubbiamente non sorridono ai giallorossi in termini di calendario. La Roma, infatti, dovrà affrontare in ordine Napoli, Tottenham e Atalanta, il che potrebbe rendere sensibilmente più complesso il percorso di transizione per il mister originario di Testaccio.

Difatti, a prescindere dalle giustificazioni relative alla qualità degli avversari, esordire senza neanche una vittoria nelle prime tre partite dall’era Ranieri potrebbe fari riemergere con veemenza il livore accumulato nel corso delle prime settimane della stagione, che in questo momento appare temporaneamente sospeso proprio grazie all’approdo di mister Ranieri.

L’eroe di Leicester dovrà compiere un attento studio delle gerarchie attualmente in sospeso, nella speranza di trovare il giusto compromesso tra i veterani e i nuovi giovani portati nella città eterna da Florent Ghisolfi. Nel corso della sessione invernale del calciomercato, inoltre, sarà necessario comprendere le possibili partenze e le successive entrate a Trigoria, come messo da subito in chiaro da mister Ranieri. Di recente è giunta l’ufficialità in merito ad un firma che dovrebbe legare un calciatore alla Roma per diverse stagioni.

Nuova stella nascente per la Roma: Valerio Maccaroni firma con i giallorossi

Nel corso degli ultimi anni il panorama calcistico contemporaneo sembrerebbe aver iniziato un percorso di metamorfosi piuttosto impattante, in cui l’età media di esordio all’interno delle massime leghe si è vertiginosamente abbassata. Basti pensare alla scioccante storia di un certo Lamin Yamal, attualmente titolare fisso, stella luccicante e leader tecnico del Barcellona di Hans Flick e della nazionale spagnola.

Il profilo di cui parleremo oggi è un solo anno più giovane del fuoriclasse spagnolo e, curiosamente, ne condivide anche il ruolo. Il calciatore in questione risponde al nome di Valerio Maccaroni, il quale ha firmato il suo primo contratto da professionista proprio con l’Associazione Sportiva Roma.