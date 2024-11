Resa dei conti Dybala, Ranieri non aspettava altro: verdetto immediato

Il piano della Roma e la gestione di Paulo Dybala: le ultime in casa giallorossa in vista della trasferta del ‘Maradona’ contro il Napoli

Non sarà una partita come le altre. Non solo per l’importanza dell’avversario, che veleggia attualmente in testa alla classifica, ma anche per il particolare momento che sta attraversando la Roma. La sfida esterna del ‘Maradona’, infatti, ha tutta l’aria di poter essere considerato un vero e proprio turning Point per la nuova compagine di Claudio Ranieri, alla sua prima panchina dopo il ritorno in giallorosso.

Sotto questo punto di vista le Nazionali stanno sicuramente portato in dote non poche indicazioni. A cominciare da un Koné in versione scintillate, ma non solo. In attesa che ritornino alla base tutti i giallorossi impegnati in giro per il mondo, quest’oggi sarà una giornata molto importante per Paulo Dybala. Alla ripresa degli allenamenti dopo i giorni di riposo concessi da Claudio Ranieri in vista del tour de force che attende la squadra, le condizioni della ‘Joya’ andranno valutate. A riferirlo è il ‘Corriere dello Sport’, che svela come il piano di Ranieri sia quello di reinserire gradualmente in allenamento l’attaccante argentino per poi schierarlo nella formazione titolare in vista di Napoli-Roma. Con particolare attenzione, ovviamente, ai feedback che fornirà il numero 21 nel corso dei prossimi giorni.

Napoli-Roma, il piano di Ranieri per la gestione di Dybala

L’obiettivo numero uno – neanche a dirlo – è quello di evitare di prendersi rischi inutili nella gestione di Dybala, la cui centralità nel progetto tecnico della Roma è stata autorevolmente rimarcata proprio dal tecnico di Testaccio. Nel corso della sua conferenza stampa di presentazione, infatti, il neo allenatore giallorosso ha rivelato non solo di aver già parlato con i Friedkin sottoponendogli il tema Dybala, ma anche di aver avuto ‘garanzie’ dalla proprietà.

Il tutto si intreccia con la questione riguardante il possibile rinnovo del fuoriclasse argentino, legato alla Roma da un contratto in scadenza nel 2025 che, però, potrebbe essere prolungato di un altro nel caso in cui venisse raggiunto il quorum di presenze necessarie utili a far scattare il rinnovo automatico. Ma questo è un altro discorso.