Addio immediato dopo l’allenamento, UFFICIALE: è durata pochissimo

Addio immediato dopo l’allenamento: è UFFICIALE. L’avventura in panchina del nuovo tecnico è durata pochissimo. Decisione già presa

Forse è un record: probabilmente un record. Un doppio cambio di allenatore nello spazio di una giornata. A stabilirlo è stato il Piacenza Calcio, storica società che ha militato anche in Serie A, che al momento però gioca in Serie D, il massimo campionato dilettantistico.

Ripercorriamo quello che è successo, così come riportato dall’edizione online del Corriere dello Sport: nella mattinata di ieri, infatti, la società aveva annunciato l’ingaggio di Simone Bentivoglio come sostituto di Carmine parlato che, il 7 ottobre scorso, aveva sostituito Stefano Rossini. Nel pomeriggio, il tecnico in pectore, Bentivoglio, ha diretto la sua prima seduta di allenamento. Poi in serata un nuovo ribaltone: risoluzione del contratto e ritorno di Rossini.

Addio immediato dopo un solo allenamento: ecco i motivi

Ma cosa ha portato a questo allontanamento dopo una sola seduta con la squadra? Sempre secondo il CDS a determinare l’addio immediato è stata la contestazione, assai aspra, dei tifosi che, durante proprio l’allenamento, hanno “affrontato il tecnico e la dirigenza, minacciando di boicottare le partite”.

E perché questa presa di posizione netta? “Il motivo principale del malcontento era il passato di Bentivoglio, coinvolto nel caso calcioscommesse del 2011 e condannato con un patteggiamento a 13 mesi di squalifica. L’indignazione dei tifosi è stata amplificata dal fatto che a implicare Bentivoglio era stato Carlo Gervasoni, ex giocatore del Piacenza, radiato per lo stesso scandalo e simbolo di una delle vicende più oscure nella storia del club, che negli anni ‘90 e 2000 aveva vissuto otto stagioni in Serie A”. Questi sarebbero quindi i motivi dell’addio dopo poche ore. Sì, parliamo assolutamente di un record clamoroso che difficilmente verrà ripetuto.