Calciomercato Roma, annuncio UFFICIALE: Paredes ha rotto gli indugi

Calciomercato Roma, annuncio UFFICIALE: ecco le parole di Paredes direttamente dall’Argentina che spiegano il futuro

Stanotte lo striscione, adesso le parole ufficiali. Leandro Paredes, nell’ultimo periodo, è uno dei calciatori più chiacchierati, in vista del mercato invernale, della Roma.

Con Juric il campo praticamente non lo ha mai visto e si è parlato con una certa insistenza di un suo addio già nella sessione invernale del mercato. Il Boca Juniors lo accoglierebbe a braccia aperte e alla Bombonera, nel corso della notte, è apparso sugli spalti uno striscione dedicato a lui: “Bentornato a casa” recitava lo stesso, quasi come un’anticipazione di quello che sarebbe potuto succedere nei prossimi mesi. Bene, non andrà così, almeno stando alle parole che Diario Olé ha riportato proprio dell’argentino.

Calciomercato Roma, le parole di Paredes

Un annuncio ufficiale sul futuro, quello del centrocampista, che non lascia il minimo spazio né alle interpretazioni né ai commenti: “Ho un contratto fino al 2025 con la Roma e lo adempirò. Poi vediamo cosa riserverà il futuro” ha detto. Insomma, per tutta la stagione, Ranieri, potrà contare sul giocatore che potrebbe sicuramente dare una mano da qui a giugno. Poi, essendo in scadenza di contratto, sarà sicuramente addio.