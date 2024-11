Calciomercato Roma, il grande ex è tornato: “Benvenuto a casa”

La Roma giocherà domenica prossima allo Stadio Diego Armando Maradona, ma prima bisogna registrare un aggiornamento di calciomercato.

Archiviata la sosta di metà novembre per gli impegni delle nazionali, di fatto, la luce dei riflettori torna sul campionato. Anche perché la Serie A presenta nel prossimo turno delle gare molto importanti. Tra queste bisogna sicuramente inserire quella della Roma.

La squadra giallorossa, infatti, sarà di scena domenica prossima allo Stadio Diego Armando Maradona contro il Napoli di Antonio Conte capolista. La prima gara di Claudio Ranieri, dunque, è uno dei test dei più difficili che può presentare la nostra Serie A, anche la Roma dovrà comunque cercare di fare di tutto per strappare dei punti dalla partenopea.

Il team capitolino è dodicesimo in classifica con soli quattro punti di vantaggio sul Lecce terzultimo e, dunque, non può permettersi di uscire sconfitto dal match dello Stadio Diego Armando Maradona. Tuttavia, prima della gara contro il Napoli, in casa Roma bisogna registrare un importante aggiornamento di calciomercato.

Roma, striscione alla Bombonera per Leandro Paredes: ecco tutti i dettagli

L’Argentina campione del Mondo ha giocato ieri sera alla ‘Bombonera‘ contro il Perù una partita di qualificazione al prossimo Mondiale. La partita è stata vinta dagli argentini con il gol di Lautaro Martinez, ma i tifosi di casa hanno fornito una dimostrazione di affetto per Leandro Paredes.

Sugli spalti della Bombonera, infatti, è apparso uno striscione: “Leandro Paredes benvenuto a casa”. Questo, di fatto, è un ulteriore segnale del probabilissimo passaggio a gennaio del centrocampista al Boca Juniors. Lo stesso argentino non ha nascosto la sua voglia di tornare a giocare con la maglia dei Los Xeneizis.