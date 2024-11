Colpo bianconero da 60 milioni: Gasperini trema di nuovo

La straordinaria stagione del giocatore non è passata inosservata: i bianconeri sono disposti a tutto pur di strapparlo a Gasp

Un faticatore, ma di qualità, in mezzo a tanto talento offensivo all’interno di un meccanismo (quasi) perfetto. Questo rappresenta il giocatore per il club orobico, costantemente ai vertici del calcio italiano ed europeo anche in questa stagione.

Reduce da sei vittorie consecutive in campionato e da un ottimo cammino in Champions League, la Dea vola grazie ai gol di Retegui, alle magie di De Ketelaere e Lookman, alle parate di Carnesecchi e ai muscoli di Ederson, il vero motore del centrocampo bergamasco.

Il brasiliano, a cui il tecnico Gasperini sta chiedendo un doppio lavoro – sul finire di mercato il roster è stato privato di un pezzo da novanta come Teun Koopmeiners – ha risposto presente. Energia e acume tattico al servizio del giocattolo di Gasp sono qualità rare, che il sudamericano mette in ogni incontro disputato.

Normale, dunque, che l’ex Salernitana abbia attirato su di sé l’interesse di tanti top club. Italiani e stranieri. Perfino il Manchester City, orfano di Rodri per tutto l’anno, sta sondando il terreno con la dirigenza lombarda per un assalto che pare imminente. Occhio però ad un’altra pretendente. Agguerrita. Disposta ad onorare la richiesta di 60 milioni che l’Atalanta, da sempre bottega molto cara, ha messo come condizione per la cessione del suo centrocampista.

La rivelazione di mercato, emersa grazie ai puntuali aggiornamenti dell’esperto Ekrem Konur, giornalista che collabora con varie testate europee, è di quelle da non sottovalutare. Il Newcastle, l’ambizioso club di proprietà del Fondo PIF, avrebbe messo gli occhi sul calciatore nerazzurro.

I Magpies sognano di affiancare al ritrovato Tonali il motorino del centrocampo orobico, alle prese con corteggiamenti provenienti da mezza Europa.

