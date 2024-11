Un nerazzurro al posto di Reijnders: offerta accettata

Il giocatore olandese potrebbe essere sostituito dal centrocampista nerazzurro, eccezionale in questo avvio di stagione: l’offerta incontra il gradimento del club

Tra i pochi a fornire con costanza un apporto positivo nella schizofrenica e incostante stagione del Milan – il club rossonero è stato capace di vincere il derby e di espugnare il Bernabeu, ma anche di farsi rimontare a Cagliari –Tijjani Reijnders sta trovando la sua definitiva consacrazione agli ordini di Paulo Fonseca.

Titolare in tutte le gare di campionato ad eccezione dell’esordio contro il Torino, e della partita col Napoli saltata per squalifica dopo l’espulsione rimediata nel match contro l’Udinese, il centrocampista olandese è uno dei punti fermi della mediana meneghina.

Scalzato l’inglese Ruben Loftus-Cheek come concorrente nel ruolo – i due hanno comunque giocato diverse partite assieme nella precedente gestione Pioli – l’ex Az Alkmaar è stato messo nel mirino da un importante club europeo.

La big, che sta pagando a caro prezzo il grave infortunio del suo metronomo di centrocampo, è a caccia di un profilo di assoluto livello per continuare a coltivare sogni di gloria. Le quattro sconfitte consecutive in tutte le competizioni – una novità assoluta nella vincente epopea del guru seduto in panchina – ha convinto lo stesso che forse è il caso di tornare sul mercato.

Il bacino di riferimento preferito per ovviare alla perdurante assenza del neo Pallone d’Oro è proprio la nostra Serie A: oltre a Reijnders, sul quale il Milan pare intenzionato ad alzare le barricate, c’è anche un giocatore nerazzurro messo nel mirino da Pep Guardiola, il tecnico di un Manchester City in piena fase involutiva.

Guardiola pesca in Italia: ecco l’omonimo del suo portiere

25 anni, nel pieno della maturità calcistica, elemento imprescindibile di un meccanismo che non smette di stupire – i bergamaschi sono ad un solo punto dalla vetta dopo una striscia aperta di 6 vittorie consecutive in campionato – il brasiliano Ederson è l’ago equilibratore del giocattolo di Gian Piero Gasperini.

Attestatosi ormai, grazie alle brillanti prestazioni delle ultime stagioni, su un valore di mercato pari a 40 milioni, il sudamericano, curiosamente omonimo del portiere dei Citizens, è tra i preferiti del tecnico spagnolo per raccogliere l’eredità di Rodri. Il grande assente della linea mediana della sua squadra.

Bottega cara ma non impossibile da convincere ad accettare le ricche lusinghe fatte di sonanti sterline, l’Atalanta riflette sulla possibilità di privarsi del suo incontrista. Secondo quanto riportato da ‘Footballinsider247.com‘, la dirigenza inglese fa sul serio per il giocatore. La necessità è quella di trovare un profilo di un certo lignaggio già a gennaio: Ederson pare avere tutte le caratteristiche gradite all’esigente tecnico catalano.