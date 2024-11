De Jong firma in Serie A: scambio accettato

Frenkie De Jong può finalmente sbarcare in Serie A: per il talento del Barcellona è pronto un contratto importante in una big

L’olandese potrebbe far parte di uno scambio di alto livello, con un top player del nostro campionato. La trattativa è stata impostata per gennaio e potrebbe andare in porto con il benestare di entrambi i club, al massimo slittando a giugno.

La stagione del Milan non è ancora decollata, nonostante qualche brillante risultato piazzato lì tra campionato e coppa. In Champions gli uomini di Fonseca hanno sbancato il Bernabeu, con un clamoroso 3-1 al Real Madrid di Ancelotti. In Serie A, dopo un digiuno lunghissimo, il derby è tornato ad essere appannaggio del Diavolo. In generale, però, ci sono ancora molte cose da mettere a posto, coma la continuità di rendimento dei rossoneri. A Cagliari un pareggio inaspettato ha freddato i propositi positivi di Madrid, con una sequenza altalenante che prosegue dall’inizio dell’anno.

Tra i maggiori esponenti di questa discontinuità ci sono Rafa Leao e Theo Hernandez. I due capisaldi del Milan di Pioli, stanno incontrando qualche difficoltà di troppo con Paulo Fonseca. Il rapporto non è idilliaco e si vede anche dal rendimento in campo. Il rinnovo di contratto del francese non è ancora arrivato, mentre per il portoghese il problema è più che altro legato al cartellino. Si parla di cessione da diverso tempo e forse sembra essere arrivato il momento.

Scambio Leao-De Jong: il Milan ci pensa

Chi ha messo gli occhi su Leao è il Barcellona, che sta viaggiando sulle ali dell’entusiasmo con la gestione Flick. Il direttore sportivo Deco vorrebbe regalare un altro colpo importante a gennaio, per irrobustire ancora di più la rosa e provare a centrare gli obiettivi ambiziosi di quest’anno. Il nome che piace e non poco in Catalogna è quello di Rafa, praticamente la copia di Nico Williams, che il Barça ha provato ad acquistare in estate.

Per convincere i rossoneri, secondo le informazioni provenienti dalla Spagna, potrebbe essere inserito il centrocampista olandese Frenkie De Jong. Uno dei grandi protagonisti dell’Ajax di Ten Hag ha incontrato più di qualche difficoltà in blaugrana, sia per colpa degli infortuni che dell’ambientamento tecnico.

Lo scambio può andare in porto anche a gennaio o essere posticipata a giugno. Vedremo se arriverà la fumata bianca.