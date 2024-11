Dybala, altra tegola per Ranieri: l’assenza è UFFICIALE

Altra tegola per Claudio Ranieri sul fronte Dybala: l’argentino sta seriamente preoccupando il neo tecnico romanista in vista di Napoli

C’è bisogno del massimo del potenziale per controbattere alla forza d’urto della squadra di Antonio Conte, ma ancora una volta la Roma non sarà al gran completo. La condizione dell’argentino adesso preoccupa.

La Roma sta preparando al delicatissima trasferta di domenica contro il Napoli. Alle ore 18, allo Stadio Maradona, i giallorossi guidati per la prima volta da Ranieri, se la vedranno contro la capolista. Se da un lato Conte ha recuperato sia McTominay che Lukaku, dall’altro il neo tecnico romanista deve fare i conti con i problemi di Paulo Dybala e Dovbyk. Il centravanti ucraino non è stato impiegato dal 1′ nella sfida tra la sua nazionale e l’Albania, valida per l’ultima giornata di Nations League. Il suo ingresso in campo è avvenuto al minuto ’76, con la gara vinta dall’Ucraina per 1-2.

Per quanto riguarda invece l’argentino era previsto il rientro in gruppo a tempo pieno nella giornata di oggi, dopo il fastidio accusato prima dell’ingresso in campo a Bruxelles, nella sfida di Europa League con il SG. Juric aveva parlato di fastidio che si era riproposto anche in allenamento e alla fine contro il Bologna Paulo non è stato disponibile. Ora dopo circa 10 giorni di riposo, sembra esserci ancora qualcosa che non va, visto che nell’allenamento di oggi, in base alle immagini diffuse dalla Roma su X, Dybala non è presente al fianco dei compagni. Questo significa che per rivederlo al top della condizione ci vorrà ancora del tempo e adesso il suo impiego dal 1′ a Napoli inizia ad essere sempre più complicato.