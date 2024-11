Dybala e il nuovo Odegaard: prestito a gennaio e ribaltone

Paulo Dybala si trova connesso ad un altro grande talento mancino in vista del mercato di gennaio: in gioco c’è anche la Premier League

La Joya potrebbe essere uno dei colpi in uscita in casa Roma, soprattutto se dovessero incastrarsi alcune situazioni. In ballo ci sono altri affari che coinvolgono un paio di big europee e il nuovo Odegaard, capitano dell’Arsenal.

Incroci di mercato a non finire in vista di gennaio. La Roma dovrà apportare qualche correttivo alla propria rosa, considerando che Claudio Ranieri ha bisogno di forze fresche per completare alcuni reparti. Da una parte c’è da allungare la panchina in attacco, dall’altra quella di trovare un terzino destro titolare. Probabilmente sarà contemplata anche qualche uscita, con il nome di Dybala che continua ad essere piuttosto attivo. Su di lui si sono scatenate le sirene turche ormai da tempo, con il Galatasaray e il Fenerbahce interessate a più riprese. Mourinho lo riabbraccerebbe volentieri, mentre la capolista della SuperLig non vede l’ora di poter aggiungere ad un top come Osimhen un’altra stella della Serie A.

Un altro dei nomi che fa gola a Istanbul è Arda Guler, grande talento del Real Madrid e stella assoluta in patria. Il numero 10 della nazionale di Vincenzo Montella ha messo insieme solo 22 presenze da quando veste la maglia della Merengues e per le sue aspettative rischia di essere un po’ troppo poco.

Guler al posto di Dybala: il talento del Real Madrid prende il posto della Joya

Di Guler in Turchia se n’era parlato a lungo, proprio come alternativa a Dybala ad esempio in casa Fenerbahce. Ultimamente, però, sembra essere piombato sul mancino turco l’Arsenal di Arteta. Secondo la stampa turca, infatti, i Gunners vorrebbero ripercorrere lo stesso affare Odegaard, che da scommessa nel Real si è trasformato nel capitano trascinatore all’Arsenal.

A gennaio 2021 il norvegese si trasferì in prestito all’Arsenal e da lì iniziò una cavalcata senza fine. L’affare venne completato in estate per 35 milioni di euro, con il senno di poi un vero affare per i Gunners. Guler potrebbe ripercorrere lo stesso percorso e magari avere un rendimento simile. Sicuramente a Londra avrebbe più spazio per giocare e potrebbe aiutare Arteta a conquistare una storica Premier League. Vedremo se a gennaio arriverà la tanto attesa fumata bianca. In Turchia potrebbero consolarsi quindi con Dybala.