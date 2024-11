Guardiola, firma e scippo da 80 milioni: l’Inter ha il sostituto pronto

Guardiola, firma e scippo da 80 milioni E’ sempre il mercato a dettare legge. Questa volta è protagonista anche il Manchester City guidato dal tecnico catalano.

Vuoi non vuoi tutto passa in secondo piano quando scende in campo il mercato. Protagonista della scena mercantile questa volta è l’Inter di Beppe Marotta. Il dirigente varesino è in piena forma e sicuro che la sua Inter vivrà un’altra stagione trionfale.

Rivolgendosi beffardamente alla sua ex società dai colori bianconeri, il numero uno nerazzurro a detto che l’Inter non può puntare ‘soltanto’ ad arrivare tra le prime quattro. L’Inter, la sua Inter, punta a vincere tutto: Supercoppa italiana, Campionato, Coppa Italia e Champions League. Senza nascondersi, senza celare alcun obiettivo. E’ un’Inter ambiziosa che lentamente, ma costantemente, sta mettendo a posto i conti e punta sempre a migliorare. Risultati ed organico.

Guardiola, firma e scippo da 80 milioni: il grande colpo nerazzurro

Per un’Inter che vuole crescere sono necessari i grandi giocatori. La prossima stagione, comunque vada a finire quella in corso, vedrà profondi cambiamenti all’interno della rosa nerazzurra.

Tra contratti in scadenza ed età che iniziano ad essere eccessivamente avanzate, si valutano nuovi ingressi. E’ controcalcio.com ad indirizzarci verso il grande colpo che sta preparando Beppe Marotta. Nell’ultima live di Controcalcio, il programma di Controcalcio Tv, Fabio Bergomi, youtuber tifoso interista, ha rivelato come “Enzo Fernandez è costato al Chelsea 121 milioni, uomo protagonista dei Mondiali, è ai margini del club londinese”. Una situazione che sta facendo passare nella mente del presidente nerazzurro un’idea meravigliosa.

Via Calhanoglu, dentro Fernandez, classe 2001, nazionale argentino. Un’idea tanto grande quanto difficilmente realizzabile. Come può una società come l’Inter, con un bilancio ancora in rosso, pensare di poter acquisire un prospetto da 80 milioni di euro come valore di partenza? Si vocifera inoltre che Ausilio abbia incontrato Pep Guardiola. Con il Pep sulla panca dell’Inter tutto diventerebbe più facile ma, a quanto pare, il tecnico catalano rinnoverà con il Manchester City. Attendiamo sviluppi e nuove ‘magie’ di Beppe Marotta.