Probabili formazioni Napoli-Roma: rivoluzione Ranieri

Probabili formazioni Napoli-Roma. Claudio Ranieri intende giocarsi al meglio le carte a sua disposizione nella sfida contro Antonio Conte.

L’appuntamento è per domenica prossima allo Stadio Maradona di Napoli, alle ore 18.00. Sarà l’atto terzo di questa indefinibile stagione della Roma.

Chiusa precocemente l’era di Daniele De Rossi e quella che forse non si è mai aperta, con attore non protagonista Ivan Juric, tocca ad un altro ‘romano de Roma’, Claudio Ranieri tentare di raddrizzare la rotta della formazione giallorossa. E dato che non c’è due senza tre, ecco il terzo allenatore stagionale della formazione capitolina ed il terzo ritorno sulla panchina giallorossa del tecnico ex Cagliari. Per Claudio Ranieri l’inizio di una nuova affascinante, integrante, complessa, irrinunciabile avventura. L’esordio, però, non poteva essere più complicato dal momento che la Roma scenderà a Napoli per affrontare la capolista guidata da Antonio Conte.

Napoli-Roma: le probabili formazioni

Nella città della cabala la Roma si affida ai ‘numeri’ del suo nuovo tecnico per arrivare a conquistare punti pesanti.

Numeri decisamente incoraggianti quelli riguardanti Claudio Ranieri poiché ‘parlano’ di due esordi vincenti, quello del 2009 e del 2019, alla ‘prima’ sulla panchina della Roma. Domenica, però, occorrerà la migliore Roma per uscire indenne dal Maradona. Claudio Ranieri, così come il tecnico salentino, sono impegnati a valutare la migliore formazione iniziale. Il Napoli, ed Antonio Conte, sembra non abbiano problemi di formazione. Il tecnico giallorosso, dal canto suo, intende schierare la migliore Roma possibile con Paulo Dybala in campo, mentre è difficile vedere Hummels.

Per l’inizio del terzo capitolo di questa indecifrabile stagione della Roma.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Spinazzola (Olivera); Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. All. Conte.

Roma (4-3-1-2): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angelino; Cristante, Konè, Pisilli; Pellegrini; Dybala, Dovbyk. All. Ranieri.