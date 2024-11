Roma, annuncio UFFICIALE: il nuovo stadio è già unico

Nuovo stadio della Roma, ci siamo: arriva l’annuncio UFFICIALE direttamente dalla Capitale. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Negli ultimi mesi, la gestione della AS Roma da parte della famiglia Friedkin ha vissuto momenti di significativa trasformazione. Dan e Ryan Friedkin, proprietari del club dal 2020, hanno recentemente affrontato decisioni cruciali per il futuro della squadra. A settembre 2024, hanno esonerato l’allenatore Daniele De Rossi, una scelta definita “difficile” dagli stessi Friedkin, ma ritenuta necessaria per il bene del club.

Successivamente, la Roma ha nominato Ivan Juric come nuovo allenatore, il quale ha esordito con una vittoria per 3-0 contro l’Udinese, segnando un inizio promettente per la sua gestione. A circa tre mesi dall’inizio della nuova stagione, la Roma si trova, ora, con Claudio Ranieri in panchina, al quale è stato già, giustamente e di comune accordo, apparecchiato un percorso per un futuro da dirigente a fine mandato.

Nuovo stadio della Roma, annuncio e rivelazione di Lorenzo Vitali

Parallelamente, la società ha visto le dimissioni della CEO Lina Souloukou, aprendo la strada a una riorganizzazione interna. In questo contesto, Lorenzo Vitali, avvocato di fiducia dei Friedkin, è stato nominato amministratore delegato ad interim, assumendo un ruolo chiave nella gestione del club.

Sul fronte societario, i Friedkin hanno ampliato i loro interessi calcistici acquisendo l’Everton FC. Nonostante questa nuova avventura, hanno rassicurato i tifosi giallorossi sul loro continuo impegno verso la Roma, sottolineando che la nuova acquisizione non influenzerà la dedizione al club capitolino. Ne è una conferma il progetto del nuovo stadio della Roma a Pietralata, che ha compiuto significativi progressi.

Durante il Social Football Summit odierno, non a caso, lo stesso avvocato Lorenzo Vitali ha rilasciato delle dichiarazioni in merito tutt’altro che banali. “Non c’è uno stadio nuovo in Italia che sia arrivato allo stesso punto di quello della Roma“. Vitali ha, poi, evidenziato la stretta collaborazione con il Comune di Roma e ha annunciato che il progetto definitivo è prossimo alla consegna, segnando una fase avanzata nel complesso iter burocratico.

“Sin dal primo giorno abbiamo lavorato fianco a fianco con il Comune, percependone gli enti come parte della famiglia: per questo, li ringraziamo per l’impegno. Il progetto è molto complicato ma vi svelo un segreto: non c’è uno stadio nuovo in Italia che è arrivato al punto in cui è arrivato quello della Roma. Mi riferisco comunque ad un qualcosa che è stato costruito da zero. È ovviamente complicato e ambizioso: portarlo avanti in Italia è difficile. Ma sappiamo come riuscire ad apportare le sfide, siamo vicini alla consegna del progetto definitivo in Comune. Siamo nelle fasi finali di un percorso burocratico molto duro ma ce la faremo”.

“Lo stadio è romano, uno stadio con un design che si integra con il tessuto di questa città. I romanisti hanno sentito la storia della costruzione dello stadio troppe volte: ma questo sogno sta per diventare realtà”.