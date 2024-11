Vlahovic scaricato e nuovo bomber bianconero: colpo di scena Friedkin

Vlahovic scaricato e nuovo bomber bianconero. Per un motivo o per un altro l’attaccante bianconero è sempre al centro dell’attenzione.

Quasi non bastassero le continue voci riguardanti il suo futuro, ecco arrivare anche un problema fisico sorto con la maglia della nazionale serba.

Per Dusan Vlahovic sembra che non debbano mai esserci momenti di serenità. L’attaccante bianconero sarà intanto costretto a saltare almeno due gare con la Juventus. Per lui infatti, niente trasferta a San Siro per la sfida contro il Milan e niente trasferta di Champions League contro gli inglesi dell’Aston Villa. Sullo sfondo rimane sempre la questione aperta con la Juventus che potrebbe portare al fatidico prolungamento di contratto, e relativa spalmatura del ricco ingaggio del serbo, oppure all’inevitabile cessione nella prossima sessione estiva. In ambito europeo sono diversi i club che hanno puntato l’attaccante bianconero nonostante gli elevati importi riguardanti sia il cartellino che l’ingaggio.

Uno di questi club, però, sembra volgersi altrove.

Vlahovic scaricato e nuovo bomber bianconero: decidono i Friedkin

Possibile che Dusan Vlahovic rimanga alla Juventus, così come è possibile che lasci la società bianconera al termine della stagione in corso.

Apparteneva al ristretto lotto delle società che sembravano puntare con più decisione Dusan Vlahovic. Ora il repentino, e netto, cambio di rotta. L’Arsenal di Mikel Arteta intende acquistare un grande attaccante, ma non sarà il centravanti della Juventus. Come ci informa teamtalk.com la scelta del club londinese, e del tecnico spagnolo, è infatti ricaduta sul centravanti del Newcastle, Alexander Isak. L’attaccante svedese è vincolato al Newcastle fino al 2028, il che rende complessa la fattibilità dell’intera operazione.

L’Arsenal non intende, però, mollare la presa così come il Newcastle le proverà tutte per trattenere il suo attaccante. Intanto, però il club bianconero si guarda anche attorno alla ricerca di un prospetto per il suo fronte offensivo. La scelta sembra essere ricaduta su Dominic Calvert-Lewin dell’Everton. Il nazionale inglese ha il contratto in scadenza e questo rende ancor più appetibile la sua acquisizione da parte del Newcastle. L’ultima parola spetta, però, alla famiglia Friedkin che, una volta completata l’acquisizione del club di Liverpool, proverà a convincere il proprio gioiello a sposare il nuovo progetto.