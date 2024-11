Zirkzee in Serie A con lo scambio: risposta arrivata e via libera Juve

Zirkzee in A con lo scambio: la risposta è arrivata e via libera per la Juventus. Gli azzurri hanno già risposto sulla questione

Il grande movimento degli attaccanti è iniziato, o sta per iniziare se la vogliamo dire tutta. Gennaio è vicino e moltissime squadre si muoveranno, soprattutto per prendere quegli elementi sulla prima linea che sono in grado di fare la differenza nel corso della stagione.

Sappiamo benissimo che in Italia ci sono delle questioni aperte: una su tutte riguarda la Juventus. Con l’infortunio di Vlahovic, problema muscolare che gli costerà la gara contro il Milan di sabato pomeriggio, e con un Milik che forse dovrebbe tornare a dicembre ma non è sicuro, Thiago Motta andrà a giocare il big match senza nessun attaccante di ruolo. Oggi è spuntata la pista Schick, ma il sogno è Zirkzee. Certo, prendere il giocatore dello United non è facile e non sarà facile ma, almeno in Italia, i bianconeri dovrebbero avere una concorrente in meno.

Zirkzee in A con lo scambio: due di picche Napoli

Si era parlato anche di un interesse del Napoli o, per meglio dire, di un interesse del Manchester United per Osimhen, attaccante azzurro adesso al Galatasaray. Secondo quanto riportato però da Ekrem Konur, giornalista che si occupa di calciomercato, gli azzurri non sarebbero interessati allo scambio che i Red Devils vorrebbero mettere in atto per piazzare il colpo.

“Il Napoli non è interessato all’offerta dello United” scrive il giornalista citato prima. Quindi difficilmente Osimhen andrà nella squadra di Manchester. Il suo futuro come sappiamo è in Premier League, ma non sarà evidentemente con la casacca rossa. Magari si sposterà nella Capitale, con Chelsea e Arsenal che più di un pensiero ce lo hanno fatto. Il Napoli, allo scambio, ha detto già di no.