Barcellona insaziabile, Roma in scacco: offerta lampo da 22 milioni

Non pago di aver già messo nel mirino Rafael Leao e Jonathan David, il club blaugrana avanza un’offerta concreta per il difensore

In campionato, dopo l’ultima discussa sconfitta – ci sono state polemiche infinite per un presunto errore del VAR che ha annullato il gol del possibile vantaggio del solito Lewandowski – sul campo della Real Sociedad, il Barcellona ha un po’ rallentato nel suo trionfale cammino alla conquista della Liga.

I punti di vantaggio nei confronti degli eterni rivali del Real Madrid restano sei, ma le Merengues, che hanno una gara in meno, possono virtualmente portarsi a -3. Quel che ha colpito, nel meccanismo che il tecnico Hansi Flick ha già plasmato alla perfezione dopo pochi mesi di lavoro, è la straordinaria intesa dei tre attaccanti del reparto offensivo.

Raphinha sta disputando la sua miglior stagione in assoluto, il bomber polacco sembra ringiovanito di 10 anni, mentre in quanto a Lamine Yamal bè, gli aggettivi sono quasi finiti. Nonostante la potenza di fuoco del suo attacco, che viaggia alla media di oltre 3 gol a partita in Liga, il club blaugrana già pensa all’immediato futuro con un interesse sempre più crescente nei confronti di Rafael Leao e di Jonathan David, il succoso futuro free agent che fa gola a mezza Europa, big italiane comprese.

Il Ds Deco è però consapevole che la squadra, già rinnovata al suo interno dall’esplosione di tanti gioielli della Cantera, necessita di interventi mirati anche nel reparto arretrato. Da qui l’offensiva, rilanciata dal giornalista Julio Miguel Neto, per un esterno difensivo brasiliano già seguito dalla Roma la scorsa estate.

Wesley, irrompe il Barcellona: addio Roma

Durante il programma ‘Olho no Lance‘, trasmesso sul canale ‘RubroNewsTV’ su YouTube, il giornalista ha rivelato in esclusiva che il Barcellona sta preparando una proposta da 22 milioni di euro per il laterale Wesley, una delle due partenze certe del Flamengo alla fine della stagione.

Visionato con insistenza dagli scout giallorossi fino alla scorsa estate, il classe 2003 era stato già vicinissimo all’Atalanta. Wesley era poi rimasto a Rio de Janeiro dopo che era saltato un accordo da 16 milioni di euro più 4 di bonus con i bergamaschi.

🚨 MERCADO DA BOLA! 🚨 🚨 EXCLUSIVO: BARCELONA PREPARA PROPOSTA MILIONÁRIA POR WESLEY! 🚨 Durante o programa “Olho no Lance”, transmitido nesta manhã pelo canal RubroNewsTV no YouTube, revelamos com exclusividade que o Barcelona está preparando uma proposta de 22 milhões de… pic.twitter.com/gY7uGZWPJK — JULIO MIGUEL NETO (@JulioMiguelNeto) November 19, 2024

Col club giallorosso attualmente impossibilitato a competere con gli spagnoli a causa degli slot extra comunitari occupati, la giovane stella verdeoro potrebbe facilmente prendere la strada della Catalogna, visto che nel frattempo la stessa Atalanta ha colmato in modo brillante la lacuna sulla destra grazie all’ottimo rendimento stagionale di Raoul Bellanova.