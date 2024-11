Dai rossoneri alla Juve: affare chiuso prima del big match

Dai rossoneri alla Juventus: affare chiuso prima del big match. Ecco quello che è successo nella notte. La notizia manda ko i bianconeri

Investimenti a gennaio soprattutto in difesa. Dopo gli infortuni di Bremer e Cabal che hanno chiuso in anticipo la propria stagione dopo la rottura del crociato, la Juventus deve regalare a Motta almeno un difensore. Forse due. Ed è alla ricerca di un’opportunità di mercato.

La formula è una, per il momento: quella del prestito. Ed è appunto per tale motivo che secondo TuttoSport in edicola questa mattina ci sarebbero stati intanto, dei contatti, con il Chelsea per Chilwell: una sola presenza in stagione per il difensore che di conseguenza potrebbe lasciare il club inglese a titolo temporaneo. Ci sarebbe anche stata un’apertura. Se l’esterno sinistro, quindi, potrebbe essere uno dei volti nuovi, nel corso delle ultime settimane si è parlato anche di un altro difensore che a gennaio potrebbe cambiare casacca: parliamo di Tah del Bayer Leverkusen, che è in scadenza di contratto e che ha già deciso di non rinnovare l’accordo con i tedeschi.

Dai rossoneri alla Juventus: Tah al Barcellona

La Juve potrebbe anche decidere di fare un investimento minimo per strapparlo alla concorrenza. Ma nella notte sono arrivate delle notizie dalla Spagna che mettono i bianconeri in secondo piano, alle spalle di una delle corazzate della Liga: il Barcellona.

Sì, perché secondo quanto riportato da El Chiringuito tv, in questo momento i catalani sarebbero in vantaggio per prendere il giocatore. “Un’occasione importante – viene detto – perché va anche in scadenza di contratto”. E allora Laporta, che sta vedendo la sua squadra prima in classifica in campionato e volare, letteralmente in Champions League, potrebbe decidere di fare questo regalo a Flick. Con la Juventus che dovrebbe, ovviamente, andare a trovare delle soluzioni diversi. E il compito, per Giuntoli, non è sicuramente facile.