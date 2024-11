Frenata Hummels, la verità dalla Germania

Hummels e la frenata inaspettata: a Napoli non ci sarà almeno dall’inizio e in Germania continuano a parlare di lui. La situazione

Il caso Hummels continua a far parlare. Non solo in Italia, ma anche in Germania. Allora, facciamo un quadro: il giocatore tedesco ieri, dopo l’attacco febbrile che lo ha costretto a rimanere nel suo Paese, è tornato in Italia e oggi, qualora l’influenza dovesse passare, tornerà ad allenarsi a Trigoria. Questione di ore per capire se la situazione si è normalizzata.

Ma a Napoli, in ogni caso, non ci sarà: sì, anche Ranieri, dopo Juric – mentre De Rossi non ha avuto il tempo per lavorarci, praticamente – ha capito che il difensore ex Borussia, arrivato a parametro zero in estate – nonostante si stia allenando con molta professionalità da quando è arrivato in Italia, non è ancora nelle migliori condizioni fisiche. L’età, e il fatto che non abbia sostenuto la preparazione estiva, stanno giocando un brutto scherzo a quel giocatore che nemmeno sei mesi fa giocava la finale di Champions League. Ma c’è dell’altro.

Frenata Hummels, ecco la verità

In Germania è sotto i riflettori il divorzio con l’ormai ex moglie, una donna molto in vista che lavora in tv e che ha rilasciato un’intervista alla Bild dove ha parlato appunto della situazione con Hummels. Ha parlato della famiglia e della quasi impossibilità di un trasferimento in Italia anche del figlio della coppia: ecco perché, si legge sul Corriere dello Sport in edicola questa mattina, ogni mezza occasione il difensore vola nel proprio Paese.

Quindi i problemi sono tanti e tutti collegati tra di loro hanno portato ad una sola presenza, fino al momento, di 23 minuti con un’autorete in quel di Firenze che di fatto ha messo fine virtualmente all’era Juric dentro il club giallorosso. E in tutto questo, com’è ovvio, continuano ad esserci delle insistenti voci di un addio a gennaio, soprattutto se in questo mese e mezzo che manca alla riapertura delle operazioni, Hummels dovesse giocare ancora con il contagocce.