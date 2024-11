Incubo Mourinho per i giallorossi: firma praticamente gratis

Emergono novità di rilievo in merito ai desideri espressi in terra turca da José Mourinho per le prossime sessione di calciomercato

In pochi, forse nessuno, avrebbero preventivato che, a poche settimane da una poderosa rivoluzione compiuta da Florent Ghisolfi investendo ben oltre cento milioni di euro, la Roma si sarebbe ritrovata non solo a undici punti dal sesto posto, ma anche a dover riordinare le idee per concepire la seconda rivoluzione nel giro di qualche mese.

Gli ingenti investimenti compiuti da Dan Friedkin non hanno di certo fruttato quanto sperato e, al netto delle buone sensazioni restituite da svariati nuovi arrivati – Koné su tutti, ma anche Dovbyk, Soulé e Le Fée hanno manifestato più volte le proprie qualità – alcuni squilibri e lacune sono emersi prepotentemente nel corso delle prime settimane di campionato.

Una serie di scompensi immediatamente identificati da Claudio Ranieri, il quale avrebbe infatti comunicato ai Friedkin l’importanza di investire nuovamente nel corso della sessione invernale del calciomercato.

Come ben sappiamo, tuttavia, per comprare occorre anche vendere, il che ci porta a soffermarci sui calciatori attualmente nel mirino di alcune società o, nel caso di Mourinho, di alcuni allenatori pronti a comunicare alle proprie dirigenze i calciatori su cui puntare. Da quando lo Special One ha abbandonato la città eterna per poi trasferirsi al Fenerbahce, difatti, la sensazione è che vi fossero diversi esponenti della rosa lasciata nella città eterna dai quali si sarebbe distaccato con dolore. Ecco le ultime sulla lista scritta a Babbo Natale (la dirigenza turca) dal tecnico portoghese.

Non solo Zalewksi e Dybala, Mou ha puntato anche Eriksen

È oramai rinomata, chiacchierata e fonte di speculazione la perentoria stima dello Special One nei confronti di Nicola Zalewski e Paulo Dybala, i quali sembrerebbero essere stati segnalati più volte da Mou ai vertici del Fenerbahce.

Mentre continua a desiderare i due elementi giallorossi – scontato l’interesse nei confronti del fuoriclasse argentino, ma anche quello rivolto a Nicola Zalewski, che nell’era Mou ha più volte restituito prestazioni di rilievo – Mou avrebbe aggiunto alla propria lista un altro nome, che, nelle scorse ore, sembrerebbe essersi avvicinato all’orbita gialloblu del Fenerbahce.

Parliamo di Christian Eriksen, la cui esperienza al Manchester United parrebbe essere agli sgoccioli, soprattutto considerando la scadenza del contratto prevista per fine stagione. Secondo quanto riportato da Star.com il centrocampista danese avrebbe già comunicato allo Special One la sua disponibilità, il che lasica poco spazio a nuove voci in merito ad altre possibili destinazioni.