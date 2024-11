Napoli-Roma, infortunio Dybala: le ultime da Trigoria

Ecco le ultime direttamente dall’ultimo allenamento svolto dalla nuova Roma di Claudio Ranieri. Aggiornamenti sia per Dybala che per Hummels

La prima ostica sfida di Claudio Ranieri sulla panchina della Roma è oramai vicina e, in vista di Napoli-Roma, il tecnico nato a Testaccio si ritrova a dover valutare nel giro di una manciata di sessioni di allenamento le condizioni dei propri calciatori, le nuove gerarchie da inaugurare e soprattutto un nuovo sistema di gioco che possa iniziare a valorizzare le caratteristiche di una rosa indubbiamente forte, il cui potenziale sinora è apparso soppresso da una generale confusione tecnico-tattica.

Nel corso dell’allenamento odierno Sir Claudio ha potuto saggiare le condizioni fisiche di alcune pedine, la cui titolarità contro i partenopei è parsa precaria nel corso delle ultime ore.

Hummels e Saelemarkers lavorano in gruppo, per Dybala sessione personalizzata

Vi sono in particolare tre incognite che hanno impegnato i pensieri del popolo giallorosso nel corso delle ultime ore: Mats Hummels, Saelemaekers e Paulo Dybala.

Al primo la tifoseria vorrebbe consegnare le chiavi della difesa giallorossa (anche perché secondo alcuni tifosi “peggio di così non si può fare”), al secondo quelle dell’attacco, esentando completamente la Joya da compiti difensivi che poco si addicono alle sue caratteristiche fisiche e all’importanza di mantenere lucido e intatto il suo contributo offensivo.

Due priorità che Claudio Ranieri sembrerebbe condividere a pieno, come manifestato con franchezza nel corso della sua prima conferenza stampa della sua terza esperienza da allenatore della Roma.

Durante l’allenamento appena conclusosi nei campi del centro sportivo Fulvio Bernardini Mats Hummels avrebbe svolto l’intera sessione in gruppo, a differenza del fuoriclasse argentino in maglia numero 21, che ha svolto un lavoro personalizzato. Lavoro ibrido (riscaldamento e parte iniziale della seduta con i compagni, per poi continuare con un lavoro personalizzato) invece per il jolly belga che risponde al nome di Alexis Saelemaekers, la cui versatilità è mancata non poco alla formazione giallorossa nel corso delle ultime settiamane.