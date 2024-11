Reunion con Mourinho e addio Dybala: ha già detto sì

Reunion con Mourinho e addio Dybala. Ancora voci di mercato che parlano di una Roma che non c’è più e di una che c’è ancora.

Non è ancora terminato il 2024 eppure di avvenimenti in casa Roma, in questi primi undici mesi dell’anno, ne sono accaduti.

Il primo è stato l’esonero di José Mourinho, a gennaio. Un addio che non è piaciuto alla tifoseria della Roma che, soltanto pochi mesi dopo, avrebbe dovuto ingoiarne un altro di boccone, ancora più amaro: l’esonero di Daniele De Rossi. Lo Special One è stato molto amato nella capitale e continua ad essere seguito anche nelle sue successive ‘avventure’ professionali. Il tecnico portoghese è ora in Turchia, sponda Fenerbahce, pronto a sfidare, fin dove possibile, il favorito Galatasaray di Victor Osimhen. A Josè Mourinho, come a tutti i grandi tecnici, non piace perdere e punta sempre a migliorare l’organico a sua disposizione.

Reunion con Mourinho e addio Dybala: è fatta

José Mourinho vuole vincere anche in Turchia, nonostante il Galatasaray di Victor Osimhen. Il prossimo obiettivo di mercato il tecnico portoghese lo ha già individuato.

Non è una novità assoluta per lo Special One dal momento che il prospetto preso di mira è il centrocampista danese del Manchester United, Christian Eriksen. Mourinho ed Eriksen hanno già avuto un trascorso professionale insieme, al Tottenham. Il Fenerbahce potrebbe rappresentare una nuova opportunità per lavorare, e vincere, insieme. Il contratto del centrocampista danese con i Red Devils scadrà il prossimo 30 giugno e José Mourinho si è già messo in moto per fargli attraversare lo stretto dei Dardanelli. Inoltre il nuovo tecnico del Manchester United, Ruben Amorim, non avrebbe problemi a lasciar partire Eriksen. Forse già a gennaio. Tutto sembra andare nella giusta direzione. Quella di José Mourinho. E per un Christian Eriksen in arrivo al Fenerbahce, c’è un Paulo Dybala che vede sfumare lentamente, ma inesorabilmente, l’ipotesi Turchia.