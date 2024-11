Roma, addio UFFICIALE dopo oltre 100 presenze

Roma, addio UFFICIALE. E’ arrivata la notizia che ha rattristato l’intero ambiente giallorosso: un nome che è dentro la storia giallorossa.

E’ il momento che arriva per tutti. L’attimo più difficile, perché la decisione più importante della vita professionale è stata ormai presa.

Quattordici anni con la maglia della Norvegia e 103 presenze. Fino all’addio definitivo. L’attaccante della Roma Emilie Haavi ha annunciato che non indosserà più la maglia della sua nazionale per potersi dedicare totalmente alla Roma. Con il club giallorosso la giocatrice norvegese ha trovato da poco un accordo che li vedrà insieme fino al 2026. Porte chiuse alla Norvegia, alla ‘sua’ Norvegia e completamente spalancate per la ‘sua’ Roma. Un atto d’amore ‘pesante’ da parte di Emilie Haavi.

Roma, addio UFFICIALE: Emilie Haavi lascia la Norvegia

Emilie Haavi ha annunciato il suo addio alla nazionale norvegese pubblicando un toccante post:

“Il 3 Giugno 2010 è stato la prima, il 9 aprile 2024 l’ultima. Questo significa che per 14 dei mei 16 anni da calciatrice professionista e 103 gare ho vestito la maglia della Norvegia, sempre con grande onore. Sono stati tanti anni con alti e bassi, ma soprattutto tanti ricordi, persone ed esperienze che porterò con me per tutta la vita. Giocare con la bandiera sul petto è la cosa più bella che una calciatrice possa provare e quindi è stato un processo difficile, ma sono arrivato a un punto tale che mi sembra giusto dire stop”.

Emilie Haavi, classe 1992, ha poi così proseguito il suo messaggio di congedo dalla Norvegia: “Non è stata assolutamente una scelta facile, ma mi sembra giusto. Ho bisogno di dare pace alla mia testa e al mio cuore, sento di avere ancora molto da dare al calcio e voglio indirizzare tutte le mie energie sulla Roma, ma ovviamente seguirò da vicino la nazionale. Mi mancheranno tutte le ragazze e le persone che mi hanno seguito in questi anni, ma i ricordi li porterò sempre con me“.

Dopo 103 presenza l’addio più doloroso per sposare l’amore più grande.