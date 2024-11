Spettro esonero dopo la chiamata della Roma: verdetto in arrivo

La sua posizione sarebbe sempre più a rischio: si prospettano ore di riflessioni importanti per capire se si possa scrivere o meno la parola fine

Dopo l’esonero di Juric, la Roma ha deciso di virare con convinzione su Claudio Ranieri. Il tecnico di Testaccio ha firmato un contratto di sei mesi con un’apripista in vista di un futuro da dirigente. Quello dell’ex allenatore del Leicester, però, non è stato l’unico profilo valutato con attenzione dai Friedkin.

Prima di affondare il colpo in modo definitivo su Claudio Ranieri, ad esempio, la Roma ha sondato con interesse la posizione di Vincenzo Montella che, come ammesso dai diretti interessati, è stato molto vicino ad accettare la proposta messa sul piatto dai giallorossi. Alla fine, però, l’Aeroplanino non ha lasciato la panchina della Nazionale turca a proposito della quale, però, si rincorrono voci sempre più divisive. Secondo quanto riferito da Maurizio Russo di calciomercato.it, infatti, in queste ore la Federazione turca sta riflettendo sulla posizione del tecnico di Vincenzo Montella. Il KO patito contro il Montenegro, infatti, costata alla Turchia la promozione diretta in Serie A di Nations League, potrebbe portare con sé importanti strascichi.

KO contro il Montenegro, Montella ora rischia: lo scenario

Oltre al risultato pesante, a finire sotto la lente di ingrandimento della Federazione turca sono anche alcune situazioni contingenti. Tra queste, a calamitare non pochi dubbi è stata anche la mancata convocazione di Atakan Karazor.

I prossimi giorni, in un senso o nell’altro, potrebbero risultare assolutamente decisivi. A distanza di poco più di una settimana dal tentativo effettuato dalla Roma per portarlo nella Capitale, dunque, la posizione di Montella è finita clamorosamente in discussione. Allo stato attuale della situazione, in sostanza, nessun tipo di scenario può essere escluso. Vi forniremo nuovi ragguagli quando trapeleranno ulteriori novità in tal senso.