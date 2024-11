Calciomercato Roma, scambio per il bomber: sentenza Friedkin

La Roma deve piazzare qualche colpo in vista di gennaio: c’è un nome che potrebbe essere nel mirino dei Friedkin per l’attacco

Claudio Ranieri sta studiando la rosa per capire di cosa avrà bisogno nella prossima campagna trasferimenti. Il buco in avanti è fin troppo chiaro, con il solo Shomurodov come alternativa a Dovbyk che non può essere sufficiente.

Il mercato di gennaio è sempre più vicino e la Roma deve per forza tornare in azione per rinforzare una rosa che si è rivelata altamente incompleta. Al di là di De Rossi e Juric, ci sono delle falle all’interno della squadra che prescindono dalla guida tecnica. Lo stesso Ranieri, che proverà a giocare con un probabile 4-4-2, dovrà avere qualche alternativa in più in attacco, limitato al solo Dovbyk e all’indisponibile Shomurodov.

Una punta probabilmente verrà aggiunta al roster all’inizio del nuovo anno e si stanno facendo diversi nomi per capire dove andare a parare. I soldi a disposizione di Ghisolfi non sono poi molti, visto che il budget è stato esaurito durante l’estate. Per crearsi un tesoretto da investire serve qualche cessione, o al massimo si può puntare sugli scambi. Ci sono dei giocatori che non vedono l’ora di lasciare Trigoria, specie dopo le pesanti critiche ricevute nell’ultimo periodo, da tifosi e ambiente.

La Roma mette Beto nel mirino per gennaio: possibile uno scambio con Cristante

Secondo quanto riportato dal portale inglese TEAMTalk, la Roma potrebbe essere interessata a Beto, centravanti portoghese in forza all’Everton. L’ex giocatore dell’Udinese non ha trovato molto spazio in questi due anni in Premier e starebbe valutando la possibilità di cambiare aria. Visto lo sbarco dei Friedkin a Goodison Park, non è da escludere che si possa mettere in piedi una trattativa tutta a tinte americane.

Al club di Sean Dyche piace Cristante e serve un giocatore con quelle caratteristiche in mezzo al campo. L’ex milanista è tra quelli che ha subito più critiche e potrebbe cambiare aria al più presto. Uno scambio alla pari potrebbe diventare realtà proprio a gennaio, con buona soddisfazione reciproca.

Il corrispondente di TEAMtalk Rudy Galetti ha dichiarato che per ora l’affare non è così probabile ed è solo un’idea che deve ancora prendere corpo. Vedremo se si trasformerà presto in realtà.