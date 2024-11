Calemme: “Il Real su Ndicka ed Hermoso? Ecco su chi punteranno” | ESCLUSIVO

Nel corso della diretta Twitch di Asromalive Mirko Calemme ha svelato alcune indiscrezioni in merito ad altisonanti voci di calciomercato circolate di recente nell’ambiente giallorosso

Si assottiglia minuto dopo minuto l’attesa per il fischio d’inizio del delicato big match (sempre che una partita tra la prima e la dodicesima si possa definire tale) tra Napoli e Roma, ovvero anche la prima partita della terza esperienza da allenatore giallorosso per Claudio Ranieri.

Non esattamente l’esordio ideale per la nuova Roma di Sir Claudio, che si troverà ad affrontare quella che può essere serenamente considerata come una tra le squadre più solide della massima lega italiana in termini di equilibri tecnico-tattici.

Un mercato cucito addosso alle richieste e le caratteristiche di mister Conte, coadiuvato da un meticoloso lavoro svolto tanto sul piano prettamente fisico quanto su quello squisitamente tattico, hanno permesso ai partenopei di assicurarsi la prima posizione in classifica a metà novembre, il che naturalmente non dona alcuna garanzia di successo per la fine della stagione, ma aiuta inevitabilmente a nutrire la mentalità dei ragazzi di Conte, oltre a incutere un certo timore negli avversari.

Intanto, mentre Ranieri si preoccupa di come mettere in campo l’organico nella prima partita del suo ennesimo ciclo giallorosso, tra i vicoli della città eterna (e non solo) si inizia già a chiacchierare in merito al mercato invernale e al possibile successore di Sir Claudio, il quale da luglio in poi salirà in dirigenza per lasciare la panchina ad un nuovo allenatore. A svelare diversi retroscena che influenzeranno attivamente il calciomercato e il futuro della panchina giallorossa ecco Mirko Calemme, le cui dichiarazioni sono state raccolte nel corso della diretta Twitch di Asromalive.it.

Ndicka ed Hermoso nel mirino del Real: Calemme smentisce per gennaio

Negli ultimi giorni sono circolate con una certa frenesia le voci in merito ad un possibile interessamento del Real Madrid nei confronti di due calciatori in particolare dell’organico giallorosso: Evan Ndicka e Mario Hermoso.

A domanda diretta del direttore Trecca, Calemme ha rivelato quanto carpito dall’ambiente del Real Madrid: “A me risulta che il Real Madrid a gennaio punterà sulla propria Cantera, quindi su Raul Asencio e Jesus Fortea per la difesa. Sul mercato si muoveranno da giugno in poi, finendo la stagione in corso pescando dal settore giovanile, che come abbiamo visto riesce a sfornare talenti del livello di Nico Paz. Dunque il Real Madrid fa sapere che non farà investimenti a gennaio. Si era parlato anche del ritorno di Rafa Marin”.

Calemme conclude smorzando di netto le goliardiche speranze della tifoseria giallorossa di vedere Carlo Ancelotti – probabilmente in uscita dal Real a fine stagione, quando lascerà il posto a Xabi Alonso – sulla panchina della Roma nel corso della prossima stagione: “Lui dice che dopo il Real si vuole riposare”. Il direttore Trecca conclude ironicamente: “Allora la Roma non va bene… È l’ultimo posto dove ti puoi riposare”.