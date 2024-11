Dall’Inter alla Juventus: c’è la firma dell’ex

Dall’Inter alla Juventus: i bianconeri sognano il colpo scudetto a gennaio quando Giuntoli interverrà in maniera prepotente. Ecco la situazione

La sensazione, in vista della prossima finestra di mercato in programma come sappiamo a gennaio, è che la Juventus sarà una delle squadre più attive.

C’è un motivo dietro, ovviamente, ed è quello relativo agli infortuni di Bremer e Cabal, due difensore, che costringeranno Giuntoli ad intervenire. Una situazione che non era sicuramente preventivabile all’inizio della stagione. Ma siccome i bianconeri, vogliono rimanere in corsa per tutto fino alla fine di questa annata, allora ci si aspetta almeno un colpo. E uno anche in attacco, magari, con Zirkzee che è sempre uno dei primi pensieri della dirigenza piemontese.

Dall’Inter alla Juventus: colpo Casadei

Certo, ci potrebbe anche essere un intervento in tutti i reparti secondo le informazioni che questa mattina sono state rivelate da TuttoSport. Sì, perché il nome in uscita, molto chiacchierato in queste ultime ore, è quello di Fagioli. In caso di offerta il centrocampista potrebbe essere ceduto e, spunta, già il sostituto.

Parliamo di Cesare Casadei, centrocampista del Chelsea dell’ex bianconero Enzo Maresca, scuola Inter, che in Inghilterra non ha trovato spazio. Con i Blues, la Juventus, vorrebbe intavolare anche la trattativa per Chilwell, esterno sinistro ed erede naturale di Cabal. E quindi non è da escludere il doppio colpo: “Casadei ha accettato di buon grado – si legge sul quotidiano citato prima – la possibilità di restare a Londra per giocarsi le sue chance ma ad oggi ha totalizzato 4 presenze tra Conference League e EFL Cup, mai in Premier. Ovvio la Juve ha priorità in difesa ma oggi Fagioli è tanto chiacchierato sul mercato in uscita e se uscisse per far cassa allora l’idea Casadei in prestito potrebbe essere davvero concreta”.