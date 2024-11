Dybala e Hummels, così cambia tutto: arriva la comunicazione UFFICIALE

Roma, le rivelazioni su Dybala e Hummels cercano di fare chiarezza su quello che sta succedendo dentro Trigoria. Ecco le parole i Sertori

Dall’inizio della stagione c’è un volto nuovo dentro Trigoria. Mark Sertori, ex Manchester City, parlando a Il Romanista, ha svelato qual è il suo ruolo: “Io sono il direttore delle performances, in altre parole sono capo della “Sport Science” ovvero fisioterapisti, massaggiatori e psicologi. Tutto ciò che riguarda la performance è in carico a me”. Insomma, una figura fondamentale.

E nella chiacchierata fatta con il giornale che come sappiamo si occupa solamente di quello che succede dentro Trigoria, ha fatto un quadro della situazione. E ha toccato, ovviamente, quelli che sono i temi più caldi: da Hummels – che ieri è tornato a lavorare con il gruppo – a Dybala, che ancora invece si sta allenando da solo ed è per questo in dubbio per il match contro il Napoli di domenica pomeriggio.

Hummels e Dybala, la rivelazione

Sul tedesco si è detto tanto e si è scritto ancora di più. Solamente 23 minuti giocati con Juric. Si è parlato di un giocatore ancora fuori condizione: “Mats fuori condizione? Mi sembra chiaro che se gioca o meno sia responsabilità dell’allenatore. Io parlo solo del mio lavoro e vi dico che ho trovato un ottimo professionista, con energia, carattere, esperienza, un uomo di enorme valore. Lui è venuto qui a Roma per la sua esperienza, per la sua carriera incredibile. Ogni giorno aiuta tanto i ragazzi più giovani in allenamento, li guida: Mats è un esempio di professionalità, dà il 100% tutti i giorni”.

E poi su Dybala: “Non avevo ancora lavorato con lui. Ma Paulo ha dei piedi incredibili. Sì, stiamo provando con lui un’altra strada, non possiamo dire quale, ma l’obiettivo è farlo giocare il più possibile, renderlo più continuo, abbiamo visto cosa sa fare quando è in campo. Vogliamo che raggiunga gli standard degli altri giocatori. Ma a volte la natura supera la scienza. Vi faccio un esempio”. Sertori ha anche portato un esempio, quello di Kompany, attuale tecnico del Bayern Monaco. “Si faceva male ai polpacci, abbiamo provato di tutto, ma se giocava si faceva male”. Quando la natura va oltre la scienza.