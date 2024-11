Napoli-Roma, da Hummels a Dybala: la conferenza di Ranieri LIVE

Il neo allenatore giallorosso (al suo terzo mandato) è intervenuto ai microfoni dei media nella sala conferenze di Trigoria, prima della delicata trasferta di Napoli

Domenica alle ore 18 la Roma dovrà cercare di tirar fuori il massimo per non tornare a casa con zero punti. La classifica impone uno step in avanti, ma contro la capolista di Antonio Conte di certo non sarà facile.

Si torna a fare sul serio dopo la lunga pausa per le nazionali. Due settimane che sono servite alla Roma per cambiare guida tecnica e affidarsi a Claudio Ranieri. Il ritorno del tecnico di San Saba coincide con una delle gare più difficili del calendario, contro il Napoli di Antonio Conte, capolista in Serie A. L’esordio (per la terza volta) sulla panchina giallorossa sarà da brividi, nella speranza che si possa strappare un risultato positivo.

Alle ore 18 di domenica 24 novembre, allo Stadio Diego Armando Maradona, andrà in scena il big match della tredicesima giornata, assieme a Milan-Juventus. Ancora da capire come deciderà di schierare la squadra mister Ranieri, che ha lavorato negli ultimi giorni su un ritorno alla difesa a 4 e un centrocampo molto compatto. Dovbyk sarà di certo il centravanti, mentre resta da capire il resto dei prescelti nel reparto offensivo. Per svelare il meno possibile, come fatto anche in passato, l’allenatore romano ha scelto di anticipare di un giorno la conferenza stampa, all’antivigilia del match.

Roma-Napoli, la conferenza stampa di Ranieri: le parole del tecnico

La prima domanda per mister Ranieri sulle condizioni di Hummels e Dybala: “Dybala l’ho visto oggi per la prima volta, per 20 minuti, quindi prima fatemi parlare con i fisioterapisti. Non so lui di quanti allenamenti ha bisogno prima di poter essere disponibile. Hummels già si era allenato la scorsa settimana con me, è stato male due giorni ma poi ha fatto tutto l’allenamento. Mi lascia sereno di poter decidere come voglio“.

Ranieri si ritrova poi a parlare dell’avversaria di turno, il Napoli capolista di Antonio Conte. Una sfida molto sentita.

“Già prima dell’inizio del campionato ho detto che sarebbero arrivati primi o secondi. Sono una squadra forte, in auge, stanno facendo bene per cui ci sarà una partita bella difficile. Sarà difficile per noi ma sono convinto che lo sarà anche per loro”.

Su Dybala si parla anche di problema mentale e Ranieri risponde: “Dobbiamo aiutare il ragazzo per farlo tornare al meglio. A me non piace rischiare i giocatori, preferisco perderlo per una partita che per un mese. Voglio parlare con lui e capire cosa mi può dare.

Si parla anche dell’entusiasmo che il ritorno di Ranieri ha portato nell’ambiente Roma. Viene addirittura paragonato il neo mister ad Harry Potter, per la capacità di usare la bacchetta magica.

“Ringrazio i tifosi per la fiducia. La pressione la sento ma mi piace e la vivo bene altrimenti non sarei tornato. non serve un mago ma una persona normale. Ovunque sono stato ho sempre cercato di tirar fuori dai giocatori il lato del bambino, per farli divertire. Non siamo bambini, siamo vaccinati e adulti ma dobbiamo dare il massimo per il popolo giallorosso. Chiaramente se uno è malato non può tornare subito al massimo ma abbiamo degli step da seguire per migliorare. Sono convinto che con lo staff, i giocatori e l’ambiente, unito, compatto, possiamo farcela”.

Viene chiesto a Ranieri di Dovbyk, sulle caratteristiche e su Pellegrini, che non sta attraversando un bel momento.

“Dovbyk fa servito in profondità e non con la palla addosso. L’ho detto alla squadra come deve essere innescato”.

“Da romano soffre la situazione. Si tiene dentro la sofferenza e questo non lo aiuta ma so che reagirà”.

Parlando di scelte tattiche e di possibile difesa a 3, la scelta di un Cristante arretrato è possibile o meno. Ranieri spiega: “Se ho Hummels perché devo mettere Cristante lì. Magari prima non stava bene e sono state fatte determinate scelte. Vedremo in che modo giocheremo, anche perché ormai nessuna squadra gioca solo con un modulo”.