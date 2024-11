Roma rifiutata, la firma è saltata

Roma rifiutata: questo viene fuori dalle indiscrezioni che questa mattina sono state riportate da La Gazzetta dello Sport. Non è convinto dei giallorossi

Dal giorno delle sue dimissioni manca la figura del CEO, per dirla all’italiana dell’amministratore delegato. Una figura fondamentale dentro qualunque club, figuriamoci in una società come la Roma che molto spesso ha i proprietari fuori.

Lina Souloukou, dentro il club giallorosso, è stata l’ultima in carica in questo ruolo. Il casting è partito da un po’ di tempo ma per ora di nomine non ne sono arrivate. Si è parlato anche di Vitali ad interim, ma così con è stato. E secondo la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, il favorito, così come vi abbiamo riportato anche ieri, è Marzio Perrelli, Executive Vice President di Sky Italia.

Roma rifiutata, Carnevali ha detto no

In corsa rimane anche un altro nome uscito fuori in queste settimane, che è quello di Antonello, in uscita dall’Inter. Un profilo che ormai, però, possiamo definire defilato, le attenzioni dei Friedkin sono rivolte verso Perrelli che ha già incontrato la proprietà a Londra.

E Carnevali? Sì, si è parlato anche dell’attuale amministratore delegato del Sassuolo, una società che nel corso del tempo ha dimostrato di essere in grado di piazzare sul mercato tutti i calciatori a prezzi pregiati. Ma sempre secondo il quotidiano rosa in edicola questa mattina, l’attuale dirigente dei neroverdi non sarebbe “convinto dell’opportunità”. Praticamente un rifiuto, quindi è un nome fuori dalla corsa. Il cerchio insomma si è stretto attorno a due profili citati prima, con uno in pole e l’altro a inseguire. Una decisione ufficiale, infine, dovrebbe comunque arrivare entro la fine di questo mese. No, non si può proprio andare oltre.