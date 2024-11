Accordo per Dybala: Mourinho la chiude così

Dybala, adesso o mai più: Mourinho ha l’ultima parola. Nuove clamorose indiscrezioni dalla Turchia sul futuro della ‘Joya’

A poco meno di 36 ore dal fischio d’inizio della gara del ‘Maradona’ contro il Napoli, le condizioni di Paulo Dybala continuano inevitabilmente a tenere banco. L’attaccante argentino, che ha svolto l’ultima seduta di allenamento a Trigoria, potrebbe partire almeno inizialmente dalla panchina nel corso della sfida contro i partenopei. Le prossime ore, in un senso o nell’altro, risulteranno sostanzialmente decisive.

A tenere banco, però, sono anche le insistenti voci sul futuro del numero 21 della Roma. Sebbene al numero 21 manchino solo otto presenze da almeno 45 minuti per far sbloccare la clausola del rinnovo automatico, il suo futuro sembra configurarsi come un rebus ancora tutto da sciogliere. Nelle ultime settimane, infatti, Dybala è stato accostato con una certa insistenza a diversi club turchi. O almeno questa è stata la posizione dei media locali che, in tempi e in modi diversi, hanno spinto il gioiello della Roma prima al Galatasaray e poi (soprattutto) al Fenerbahçe. Proprio sul revival dell’interesse dei gialloblu si è espresso il giornalista Zafer Ertas, che non ha affatto chiuso la porta all’eventuale trasferimento di Dybala al Fenerbahçe già nel corso della finestra invernale di calciomercato.

Calciomercato Roma, il Fenerbahçe non molla Dybala: le ultime dalla Turchia

Negli ultimi giorni dalla Turchia era rimbalzata l’indiscrezione secondo cui il ‘Fener’ avesse di fatto mollato la presa su Dybala, preferendo virare con convinzione su Talisca, con il quale sarebbe stato già raggiunto un accordo di massima.

In realtà la situazione è molto più complessa e ad imprimere l’accelerata decisiva in un senso o nell’altro potrebbe essere una vecchia conoscenza del mondo giallorosso: José Mourinho. Secondo Ertas, infatti, lo ‘Special One’ dovrebbe di fatto scegliere tra Dybala e Talisca. Il club turco, infatti, proverà a giocarsi tutte le sue carte per riuscire a trovare l’accordo sia per l’argentino che per il brasiliano. Nel caso in ciò avvenisse, sarà il tecnico portoghese ad esprimere il giudizio finale, facendo propendere la sua scelta o per l’attaccante della Roma o per il jolly offensivo dell’Al Nassr.