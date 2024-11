Affare milionario: i Friedkin centrano il bersaglio grosso

Affare milionario. La Roma attende la partita contro il Napoli e l’esordio di Claudio Ranieri in panchina. I Friedkin pensano alla Premier.

Per la famiglia Friedkin sono giorni importanti. La Roma è chiamata ad una sfida difficile a Napoli ed in panchina ci sarà l’esordio del terzo allenatore stagionale. Claudio Ranieri è pronto. La Roma, chissà.

E mentre la Roma sta per iniziare la terza parte di una stagione che pare interminabile quanto a problemi e a soluzioni cervellotiche degli stessi, la proprietà americana sembra proprio in altre faccende affaccendata. Quasi che la nostra Serie A inizi a diventare un po’ troppo piccola per le ambizioni dei produttori americani. La Premier League, con tutto quanto di grande ed economicamente allettante porta con sé, sta per diventare la nuova casa della famiglia Friedkin. Pronta a cogliere una mela dorata.

Affare milionario da 200 milioni

La Premier League ha sempre un fascino unico. Ed insieme quella capacità unica di produrre profitti. Enormi.

Lo stadio della Roma ha appena iniziato un iter che non si sa dove porterà e quando arriverà, ufficialmente, a buon fine. Lo stadio dell’Everton può ‘regalare’ alla nuova proprietà una ricchissima dote. Secondo il parere dell’esperto di finanza, Kieran Maguire, riportato da goodisonnews.com, i diritti di denominazione del nuovo stadio di Bramley-Moore Dock possono arrivare a valere la stratosferica cifra di 200 milioni di sterline. Una cifra inimmaginabile e che può cambiare completamente i destini di una società. Un cambiamento epocale per una società come l’Everton che negli ultimi anni ha dovuto stringere, e parecchio, i cordoni della borsa.

La famiglia Friedkin segue con ‘particolare’ interesse l’evoluzione della vicenda. Qui ci sono in ballo soldi veri: 200 milioni di sterline. La Premier League non è mica la Serie A.