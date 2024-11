Bomba DAZN Black Friday: sconto di 100 euro per la Serie A

Arriva la favolosa offerta di DAZN per il Black Friday: una promozione che consente di risparmiare ben 100 euro per la visione della Serie A

La piattaforma streaming che gestisce i diritti televisivi in Italia ha deciso di regalare ai propri utenti un bello sconto sostanzioso. Dopo i rincari e le polemiche, l’occasione giusta di riconciliarsi arriva con il black friday.

Ormai siamo stati abituati a festeggiarlo quasi come fosse una ricorrenza religiosa o ludica, al pari di un Natale o di un Halloween. Il Black Friday è una consuetudine consumistica americana che ha assunto anche in Europa uno status ufficiale e un seguito impressionante. La sua origine è legata alla Festa del Ringraziamento, che in America viene festeggiata il quarto giovedì del mese di novembre (nel 2024 sarà il 28). Solitamente gli statunitensi erano soliti fare le compere in vista del Natale il venerdì successivo alla ricorrenza e da allora questa abitudine è rimasta e si è espansa.

Il 29 novembre avremo quindi l’occasione di trovare delle promozioni pazzesche su Amazon o su altri portali online, per regalarci qualsiasi cosa di cui abbiamo bisogno. Magari, però, si può concentrare la nostra attenzione sull’abbonamento di DAZN, non fosse altro per il pesantissimo sconto che la piattaforma ha messo in programma.

Sconto di 100 euro su DAZN: adesso vedere la Serie A costa di meno

Il 29 novembre, per il Black Friday 2024, sarà possibile avere un maxi sconto per vedere la Serie A su DAZN, con 100 euro in meno per un anno intero. La piattaforma che detiene i diritti tv di tutte le partite del campionato italiano ha deciso di omaggiare tutti i nuovi clienti.

Si può avere una promozione mensile o sconto annuale, con un taglio nei primi tre mesi (14,90 euro) e poi con l’adeguamento al prezzo di listino dal quarto mese in poi (34,99 euro). Per sottoscrivere questa offerta c’è tempo fino al 24 novembre 2024.

La promozione è valida per tutti i nuovi clienti, ovvero anche quelli che decidono di non abbonarsi con vincolo annuale, ma con altre soluzioni. Ovviamente per chi vuole rimanere non vincolato, il prezzo è leggermente più alto: primi mesi a 19,90 euro e poi 44,99 euro per i mesi successivi. Per chi paga in un’unica soluzione lo sconto è ancora più cospicuo, visto che bisognerà versare 259 euro, anziché 359 euro. Tutto questo per il piano Standard di DAZN, ovvero quello che consente la visione della Serie A Enilive, della Liga EA Sports, oltre alla UEFA Women’s Champions League e agli altri sport (Volley, NFL, Sci alpino, UFC, Boxe e tanto altro).