Dal Barcellona alla Roma: è arrivato l’annuncio

A causa di recenti dichiarazioni sono emerse novità in merito alla situazione contrattuale di una delle pedine più preziose dello scacchiere giallorosso

Mancano oramai una manciata di ore alla sfida partenopea tra la ‘nuova’ Roma di Claudio Ranieri e il Napoli di Antonio Conte, entrambe decise a vincere, ma per motivi ben diversi.

Da una parte la voglia dei partenopei di mandare un segnale inequivocabile ai numerosi rivali racchiusi in pochi punti confermando la prima posizione in classifica, dall’altra la disperata ricerca di punti che possano evitare ai giallorossi gli inferi della zona retrocessione.

Intanto, mentre i due mister rifiniscono gli ultimi dettagli tecnico-tattici delle proprie formazioni, il calciomercato non si accenna a rallentare per permettere ai club più distratti di risalire sul treno delle occasioni, attualmente diretto a gran velocità verso la sessione di calciomercato invernale.

Sono svariati i temi che stanno monopolizzando l’attenzione dei vertici capitolini all’interno del centro sportivo Fulvio Bernardini, dove sarà necessario comprendere nel minor tempo possibile alcune delicate dinamiche di mercato in grado di influenzare concretamente sia gli affari in entrata che quelli in uscita. In tal senso sono emerse di recente delle dichiarazioni emblematiche in merito ad una delle pedine più preziose dell’organico giallorosso.

Dalla Champions con il Barcellona alla Roma: Dragoni rimane nella città eterna?

Sbarcata nella capitale in prestito secco dal Barcellona, Giulia Dragoni è senza dubbio alcuno una delle esponenti più luccicanti della Roma Femminile di mister Spugna. Il suo habitat naturale è senza dubbio alcuno la Champions League – peraltro già vinta con i blaugrana del Barca -, dove ha già siglato tre volte in quattro partite, a differenza del campionato di Serie A dove è ancora a secco con zero gol e zero assist in otto partite.

Il suo futuro appare roseo e pregno di porte spalancate da un talento cristallino, ma il presente è il presente e di recente si è espressa sulla possibilità di restare nella capitale nel corso della prossima stagione.

Classe 2006 (dunque diciottenne da pochi giorni), la Dragoni sembrerebbe aver già imparato a rispondere con l’inconfondibile diplomazia delle professioniste alle domande de Il Messaggero: “Non ne ho parlato con nessuno dei due club. Mi sto godendo ogni giorno, ogni partita. Alla fine inizieremo a pensarci”. Una risposta aperta, che lascia spazio a speculazioni senza confini in merito alle possibili destinazioni della milanese.