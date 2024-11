Dal Manchester City alla Juve: ricarica di gol per Motta

Dal Manchester City alla Juve. Il mercato continua a proporre possibili affari da chiudere nella sessione invernale. Pep Guardiola aiuta Thiago Motta.

Il mercato che tutto può e che guida pensieri e parole dei protagonisti del calcio anche quando questi dovrebbero occuparsi di altro. Ad esempio del campionato di Serie A che riprende e delle coppe europee che stanno per ritornare.

Non c’è nulla da fare. E’ una forza attrattiva unica, e non soltanto per i tifosi. Lo è soprattutto per i dirigenti, per coloro che amano fare e disfare organici a volte con eccessiva leggerezza poiché i denari che mettono sul tavolo non sono i loro. La prossima sessione di mercato si annuncia ricca di potenziali affari che potrebbero connotare diversamente diverse squadre. Juve compresa. Cristiano Giuntoli in pochi mesi, quando ne ha avuto possibilità concreta, ha ‘fatto’ una nuova Juventus ‘disfacendo’. quasi del tutto, la precedente.

Dal Manchester City alla Juve: la Juve anticipa tutti

Ancora qualcosa è rimasto può darsi che qualche altro pezzo ‘vecchio’ venga ceduto a gennaio. Questo per finanziare qualche nuova entrata.

Ed una possibile nuova entrata in casa Juventus l’annuncia l’insider di mercato, Ekrem Konur, su X. Il nome nuovo è quello di Roony Bardghji, classe 2005, attaccante svedese, di origini siriane, che milita tra le fila del Copenaghen. Prospetto che non è seguito soltanto dalla Juventus ma anche dl Manchester City di Pep Guardiola e dal Chelsea dell’ex Juve, Enzo Maresca. Una concorrenza fortissima. Tra gennaio e giugno 2025 il direttore tecnico della Juventus ha intenzione di modificare radicalmente l’aspetto del reparto avanzato bianconero. Dusan Vlahovic ed Arek Milik non sono mai stati tanto ‘lontani’ dalla Juventus come in questo ultimo periodo.

Cristiano Giuntoli intende proseguire la rivoluzione. A proposito del fare e disfare…