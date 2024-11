Erede Vinicius e colpo nerazzurro con lo scambio: la mossa del Diavolo

Ecco le ultime in merito ad un trasferimento in grado di scombussolare realmente gli equilibri della massima lega italiana

La massima lega italiana è in evidente fase ascendente, sia in termini di spettacolo restituito al pubblico che in quanto a livello medio di rose e complessità tattica delle formazioni che la compongono. Attualmente vi sono ben sei club racchiusi in soli due punti, tutti decisi a farsi valere fino a maggio per la lotta scudetto.

Anche la qualità delle medio-piccole è sensibilmente andata salendo nel corso degli ultimi mesi, tanto sul piano squisitamente tattico (ormai anche le piazze meno blasonate tentano di esprimere la propria filosofia tattica), quanto su quello prettamente tecnico, grazie alla fulminea maturazione di alcuni giovani talenti.

Tra i tanti potremmo citare Denis Man, Nico Paz e Daniel Maldini… tutti dotati di una particolare disinvoltura palla al piede e di una spiccata propensione alla creatività offensiva. Non è un caso, infatti, che diversi grandi club del vecchio continente stiano puntando il mirino sul campionato nostrano, dove anche tra le big negli ultimi anni sono sbocciati profili oramai maturi, in grado di spostare gli equilibri anche su palcoscenici di una certa rilevanza.

Il Manchester United punta Lookman: pronti 70 milioni di euro

Se dovessimo selezionare tre talenti della Serie A oramai segnati e sottolineati più volte sui taccuini delle dirigenze del Vecchio Continente dovremmo necessariamente fare i nomi di Kvara, Yildiz e Lookman. Si tratta in tutti e tre i casi di esterni sinsitri dalle spiccate qualità tecniche, in grado di seminare il panico anche nelle linee difensive più compatte di una lega dove è notoriamente complicato trovare spazi.

Il Manchester United parrebbe del medesimo avviso e, soffermandosi sul fenomeno nerazzurro attualmente a disposizione di Gian Piero Gasperini, sono emersi dei chiari segnali che avvicinerebbero il talento nigeriano ai Red Devils. Secondo quanto riportato da Caught Offside, pare che il trasferimento a Manchester sia più probabile in estate rispetto all’ormai imminente sessione di mercato invernale e, parlando di capitale, il prezzo fissato dall’Atalanta non possa scendere sotto i 70 milioni di euro