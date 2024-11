Infortunio e cambio obbligato: a rischio per la Roma

Ha provato a stringere i denti, ma è stato costretto ad alzare bandiera bianca: nuovo allarme e Roma a rischio. Ecco cosa è successo

Tra poche, al momento del fischio d’inizio della gara contro il Napoli, comincerà un vero e proprio tour de force per la Roma, che se la dovrà vedere prima con gli Azzurri di Antonio Conte e poi con l’Atalanta di Gasperini. Nel mezzo, il confronto in Europa League contro il Tottenham. Un trittico di partite dal quale Ranieri si aspetta risposte convincenti e soprattutto punti preziosi.

Gli stessi punti che l’Atalanta di Gasperini è in procinto di raccogliere anche al ‘Tardini’. Grazie all’ennesimo exploit stagionale, gli orobici stanno guidando le danze contro il Parma, dopo aver ristabilito il doppio vantaggio con il sigillo di Lookman che, sfruttando al meglio l’assist di Cuadrado, ha depositato in rete il pallone del momentaneo 1-3. L’ingresso in campo dell’esterno colombiano, però, è stato propiziato dall’infortunio accorso a Raoul Bellanova. Al minuto 25 della ripresa, infatti, l’ex jolly del Torino ha sollecitato l’attenzione dello staff medico degli orobici, lamentando un fastidio al flessore. Le condizioni dell’esterno nerazzurro saranno dunque valutate con estrema attenzione nel corso delle prossime ore. Stando così le cose, gli esami strumentali a cui verosimilmente si sottoporrà Bellanova contribuiranno a fugare ogni dubbio. Il suo impiego con la Roma potrebbe essere a rischio: vi forniremo dettagli più concreti nel momento in cui sarà ufficialità l’esito degli esami.