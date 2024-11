Nuova bufera arbitrale, furia e squalifica: salta la Roma

Le proteste veementi gli sono costate carissimo: l’espulsione diretta gli costerà la gara contro la Roma. Ecco cosa è successo

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Napoli-Roma, match cruciale per la nuova compagine di Claudio Ranieri, a caccia di punti preziosi con cui smuovere una classifica piuttosto problematica. Quello che inizierà al ‘Maradona’ è un tour de force da cuori forti per Dovbyk e compagni, impegnati poi in Europa League contro il Tottenham e con l’Atalanta in campionato.

A tal proposito, emerge una novità degna di nota. Attualmente è in corso di svolgimento il secondo tempo della sfida del Tardini tra Parma e Atalanta, che vede gli orobici guidare le operazione per 1-2. Dopo un primo tempo entusiasmante, i nerazzurri sono stati colpiti a freddo dalla rete di Cancellieri che ha riaperto l’incontro. A distanza di qualche minuto dalla rete subita, più precisamente al minuto 54, Gasperini ha avuto qualcosa da ridire all’arbitro Manganiello a causa di un fallo considerato rivedibile dall’allenatore nerazzurro. Il fischietto di Pinerolo ha prima ammonito Gasperini che, però, ha reiterato le proteste guadagnandosi il secondo cartellino giallo. Come se non bastasse, l’allenatore dell’Atalanta ha continuato a protestare in maniera vibrante, esternando tutta la sua indignazione per quanto successo. Gasperini, dunque, non sarà presente all’Olimpico contro la Roma; tuttavia, non è escluso che la squalifica possa essere più lunga.