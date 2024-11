Poker di assenti: UFFICIALE, emergenza difesa prima della Roma

Una serie di assenze hanno colpito i prossimi avversari della Roma: la maggior parte si concentrano nel reparto difensivo, già non straordinario

Claudio Ranieri potrebbe giovarsi di questa mancanza da parte del tecnico rivale. Nella sfida che precede l’incontro con i giallorossi ci sono 4 assenze ufficiali per infortunio, in un reparto che già richiede innesti sul mercato.

La Roma deve pensare in questo momento a fare più punti possibili in campionato, nonostante il calendario non sia dei più agevoli. Dopo la trasferta di Napoli, gli uomini di Ranieri saranno impegnati allo Stadio Olimpico con l’Atalanta, prima del trittico Lecce, Como e Parma, in cui mettere fieno in cascina in vista del nuovo anno. Una squadra “malata”, come l’ha definita il neo tecnico giallorosso e che deve fare ancora i conti con qualche infortunato di troppo. Dybala è partito per la Campania ma non potrà essere impiegato dal 1′ (con ogni probabilità scatterà dalla panchina). Saelemaekers ed Hermoso non sono stati aggregati al gruppo, mentre Hummels è tra i convocati ma ancora non al meglio.

Chi non se la passa bene dal punto di vista degli infortunati e delle assenze è anche il Tottenham, che sarà il prossimo avversario della Roma in Europa League. Gli Spurs sono settimi nel maxi girone europeo, con 9 punti conquistati in 4 gare, meglio dei 5 dei giallorossi, al momento ventesimi. A Londra, giovedì prossimo, Ranieri sfiderà Postecoglou, che deve fare i conti con un momento non brillantissimo della sua squadra. Si perché in Premier League il Tottenham al momento è al decimo posto con 16 punti, frutto di 5 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte.

Il Tottenham con numerose assenze contro il City: buone notizie per la Roma

A frenare in questa prima parte di stagione gli Spurs sono stati anche gli infortuni, visto che molti dei giocatori più forti non sono a disposizione del tecnico australiano. Nella sfida che si sta giocando nel pomeriggio di sabato (ore 18:30) contro il Manchester City, Postecoglou deve fare a meno di ben cinque giocatori, tutti titolarissimi.

Solamente in difesa non ci sono Cristian Romero e Micky Van de Ven, coppia centrale inamovibile. A centrocampo ha ricevuto una lunghissima squalifica Rodrigo Bentancur (7 giornate per le frasi su Son), mentre in attacco sono infortunati anche Timo Werner e Richarlison. Ranieri potrebbe quindi ritrovarsi giovedì sera con un piccolo vantaggio nei confronti degli avversari inglesi.