Probabili formazioni Napoli-Roma: le prime scelte di Ranieri

La Roma di Claudio Ranieri scenderà in campo domani allo Stadio Maradona contro il Napoli di Conte, ma prima bisogna registrare un importante aggiornamento sulle probabili formazioni.

Dopo la sosta di metà novembre, finalmente, la luce dei riflettori torna sul campionato. Quest’oggi, infatti, scatterà il tredicesimo turno della Serie A di questa stagione con il match dello Stadio Bentegodi tra il Verona e l’Inter.

Mentre alle ore 18.00 allo Stadio San Siro ci sarà la super sfida tra il Milan di Paulo Fonseca e la Juve di Thiago Motta. La Roma, invece, scenderà in campo domani allo Stadio Diego Armando Maradona contro il Napoli di Antonio Conte capolista.

Claudio Ranieri, dunque, ha di fronte a sé un impegno davvero ostico come primo test della sua terza avventura alla guida della Roma. Tuttavia, proprio per questo match contro il Napoli, in casa giallorossa bisogna registrare delle decisioni importanti da parte dello stesso tecnico italiano.

Napoli-Roma, ecco le probabili formazioni

Secondo quanto riportato dalla redazione del quotidiano sportivo ‘Il Corriere dello Sport’, infatti, Claudio Ranieri schiererà la sua Roma contro il Napoli con una difesa a quattro. Il modulo giallorosso, almeno in partenza, sarà a specchio a quello del team partenopeo, ovvero il 4-3-3. Ma andiamo a vedere le scelte dei due allenatori:

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia

Roma (4-3-3): Ranieri; Celik, Mancini, Ndicka; Angelino; Koné, Cristante, Pellegrini; Soulé, Dovbyk, El Shaarawy