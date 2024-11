Provino Dybala e annuncio choc: “Andrà via”

La Roma di Ranieri è attesa dalla gara di domani contro il Napoli, ma prima ci sono da segnalare alcuni importanti aggiornamenti su Dybala.

Dopo l’avvicendamento in panchina tra Ivan Juric e Claudio Ranieri prima della sosta, di fatto, la Roma scenderà in campo domani allo Stadio Diego Armando per sfidare il Napoli capolista di Antonio Conte.

Quella che ha il team capitolino di fronte a sé, ovviamente, è una gara molto difficile, e non solo per la forza del gruppo azzurro. Nella Roma c’è sì fiducia che Claudio Ranieri possa rimediare le cose, ma la situazione in classifica chiede dei punti immediati.

La squadra giallorossa, infatti, è dodicesima con soli quattro punti di vantaggio sul terzultimo posto, dove c’è il Lecce. Tuttavia, queste ore della vigilia del match contro il Napoli sono contraddistinte sia dalla presenza o meno di Paulo Dybala che un annuncio proprio sul futuro dell’argentino.

Provino di Dybala per verificare le sue condizioni, ma per Di Livio andrà via a fine stagione

Secondo quanto riportato dalla redazione de ‘Il Messaggero’, infatti, Paulo Dybala questa mattina effettuerà un provino per capire quanti minuti potrà giocare contro il Napoli. Lo stesso Claudio Ranieri, esattamente nella conferenza stampa tenutasi ieri a Trigoria per presentare il match contro li azzurri, aveva ribadito che bisogna aiutare l’argentino a trovare la migliore condizione fisica.

Nel frattempo, però, bisogna anche registrare delle dichiarazioni molto forti di Angelo Di Livio su Dybala a ‘ReteSport’: “Lui è un malato immaginario. In carriera non mi è mai capitato di avere in squadra un compagno fragile come lui. Andrà via a fine stagione, perché il suo ciclo alla Roma è finito”.