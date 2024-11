Serie A, lesione del crociato UFFICIALE: titolarissimo KO

Serie A, lesione del crociato UFFICIALE. Prosegue la drammatica sequenza di gravi infortuni che mai, come adesso, toccano tante società.

Uno dietro l’altro, cadono in terra come birilli colpiti da una palla da bowling. Ormai sembra non esserci giornata di campionato che non debba annoverare un gravissimo infortunio.

Questa volta è toccato al centrocampista svizzero dell’Empoli, Nicolas Haas. Anche per il 28enne si profila un lungo periodo di forzato stop. L’incidente è avvenuto durante l’ultima sessione di allenamento della formazione toscana.

Bollettino medico riguardo le condizioni di Nicolas Haas

“Empoli Football Club comunica che gli accertamenti strumentali a cui è stato sottoposto il calciatore Nicolas Haas, infortunatosi durante l’ultima seduta di allenamento, hanno evidenziato la lesione parziale del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro“.

Nicolas Haas. Un altro grave infortunio da aggiungere ad una lista che sta diventando troppo lunga. Il centrocampista dell’Empoli si unisce, tanto per fare soltanto un paio di nomi, ai difensori della Juventus di Thiago Motta, Gleison Bremer e Juan Cabal. Per i bianconeri stagione finita, per Nicolas Haas è molto probabile. Non resta che attendere il prossimo turno di campionato. Avanti un altro.