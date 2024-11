Accordo raggiunto: addio Dybala, è finita

Accordo raggiunto e addio Dybala, è finita. Lo ha detto anche José Mourinho, ecco gli ultimi aggiornamenti di calciomercato.

La Roma è in un momento di grande trasformazione. Dopo l’esonero di Ivan Juric a causa di una serie di risultati deludenti, Claudio Ranieri è stato scelto come nuovo allenatore per riportare stabilità a una squadra in difficoltà. Tuttavia, l’attenzione non è solo sul campo: il mercato invernale potrebbe segnare una svolta decisiva per il futuro del club e di alcuni dei suoi protagonisti, primo fra tutti Paulo Dybala.

L’attaccante argentino, punto di riferimento offensivo della squadra giallorossa, è nuovamente al centro di voci di mercato. Durante l’estate aveva resistito a una proposta faraonica dall’Arabia Saudita, scegliendo di rimanere nella capitale. Ora, però, con l’avvicinarsi di gennaio, le indiscrezioni lo vedono vicino a un possibile trasferimento in Turchia. Tra i club interessati, è spiccato il Fenerbahce, che sta cercando un colpo da novanta per rafforzare il proprio attacco.

Talisca al posto di Dybala, accordo raggiunto: Mourinho non si espone

Parallelamente, in casa turca, si fa sempre più concreto l’arrivo di Anderson Talisca, attualmente in forza all’Al-Nassr. Il club saudita, per fare spazio a nuovi acquisti, sarebbe pronto a lasciar partire il brasiliano. Talisca è considerato da tempo una delle alternative a Paulo Dybala, qualora l’argentino non dovesse approdare al Fenerbahce nei prossimi mesi.

Claudio Ranieri, dal proprio canto, ha subito chiarito l’importanza di Dybala nella sua visione tattica, sottolineando come il giocatore resti centrale nei suoi piani. Tuttavia, le pressioni economiche e le scadenze contrattuali rendono la situazione sempre più intricata e passibile di continui sviluppi, sebbene gli ultimi aggiornamenti paiano destinati a far depennare il nome dell’argentino dalla lista di giocatori potenzialmente prelevabili da Mourinho.

Come riferisce TGRT HABER, infatti, il Fenerbahce sembra aver chiuso l’affare Talisca. “Il Fenerbahçe sembra aver completato il trasferimento di Talisca. Il Fenerbahce ha creato la squadra che Mourinho voleva. Mourinho non voleva Talisca, ma era convinto”, si legge su X. A ciò va aggiunta anche la posizione dello stesso Special One che, interrogato sullo scenario ha detto: “Non so niente. Tutto quello che so è che sono molto contento dei miei giocatori”.