Addio alla Roma inevitabile: “Ciclo finito”

Addio alla Roma inevitabile. La terza parte della stagione della Roma, con Claudio Ranieri in panchina, inizia con una sconfitta.

Il Derby del Sud ed il suo inizio da brividi. Il brano inedito di Pino Daniele, dal titolo “Again” ha illuminato lo Stadio Maradona di Napoli e rigato i volti di coloro che hanno ascoltato le note del fuoriclasse delle sette note partenopeo. A quasi dieci anni dalla sua prematura scomparsa.

Difficile anche giocare la calcio, perché l’emozione più grande è già stata ‘giocata’ e messa in campo. Napoli-Roma è, però, partita di cartello ed entrambe attendono risposte importanti. Antonio Conte per riprendersi la vetta e Claudio Ranieri, all’esordio sulla panchina giallorossa, per provare a cambiare la strada fin qui percorsa dalla formazione capitolina. E’ finita con la vittoria di misura dei partenopei. Il gol. neanche a dirlo, è arrivato dall’ex di turno, Romelu Lukaku. Una sconfitta che non è stata digerita dai tifosi romanisti.

Addio alla Roma inevitabile: Zeki Çelik ai saluti

Una sconfitta mal digerita. Una singola prestazione giudicata inaccettabile. Al termine della sfida di Napoli i tifosi giallorossi hanno ritenuto responsabile della sconfitta un solo giocatore giallorosso: Zeki Çelik.

I social sono stai invasi dai commenti dei tifosi della Roma. Amarezza ed ironia non mancano mai. “Inspiegabile perché Dahl non abbia mai giocato da inizio anno per far giocare altri che ormai hanno finito il loro ciclo. E non mi sbilancio su Saud ma peggio di questo Celik non credo possa fare“;

C’è chi unito la vittoria dell’Italia in Coppa Davis alla sconfitta della Roma: “Vinciamo la Davis rimetto la partita della Roma e vedo entrare Saud…poi me chiedono perché preferisco il tennis…vabbè“;

L’attacco a Zeki Celik è frontale: “Guarda ha fatto più Saud in 10 minuti che Celik in tutta la partita“; e poi: “Celik e ‘imbarazzante!!!non so come faccia a giocare in Serie A…per non parlare di Angelino… e quel pippone di Ucraino in mezzo all area…mamma mia che pippa….manco in C potrebbe giocare!!!“, fino alla chiosa finale: “Ma siamo sicuri che Celik è meglio di Saud?”

Esordio amaro per Ranieri. Pomeriggio da dimenticare per Celik.