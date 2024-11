Dall’Inter alla Juventus: l’irruzione choc riscrive il finale

Dall’Inter alla Juventus: irruzione choc per quello che potrebbe essere il colpo clamoroso di gennaio. Riscritto il finale

Il mercato di gennaio si avvicina. E il nome chiacchieratissimo, soprattutto in Italia, è quello di Zirkzee: l’ex attaccante del Bologna, adesso al Manchester United, non ha avuto quell’impatto che tutti si aspettavano nel massimo campionato inglese e, l’addio di Ten Hag, esonerato, ha ulteriormente complicato la sua posizione dentro i Red Devils.

Il nuovo tecnico, Amorim, vorrebbe un centravanti con caratteristiche diverse: e vorrebbe, ovviamente, Gyokeres, che ha appena lasciato allo Sporting e che continua a segnare con una regolarità estrema. Già sforato il muore dei 30 gol stagionali, è il primo e vero obiettivo dello United per la finestra di mercato invernale. E Zirkzee, come si può tranquillamente capire, è destinato ad andare via. La Juve rimane assai attenta alla situazione, ma secondo le informazioni che in queste ore sono state riportate da CaughtOffside, si potrebbe scatenare una vera e proprio asta in Serie A. Ma non solo.

Dall’Inter alla Juventus: irruzione choc e addio Serie A

“Fonti di CaughtOffside hanno anche indicato che entrambi i club milanesi sono interessati al giocatore, con l’ex club di Amorim, lo Sporting, che si pensa sia interessato a fare una mossa quando sarà il momento giusto. Nell’improbabile eventualità che Zirkzee voglia continuare la sua formazione calcistica in Premier League, l’Aston Villa ha iniziato a muoversi”.

Ed è proprio l’Aston Villa che potrebbe mettere il bastone tra le ruote ai club della massima serie. La squadra inglese, intanto, potrebbe sicuramente garantire un posto da titolare all’olandese che, per ambientarsi poi alla Premier, potrebbe anche decidere di rimanere da quelle parti. La Juve, e l’Inter, e anche il Milan a quanto pare, cercheranno di non mollare la presa, anzi sicuramente non lo faranno, ma in questa irruzione nella trattativa potrebbe cambiare clamorosamente le carte in tavola. Vedremo.