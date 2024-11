Napoli-Roma, bocciato da Ranieri: è durato solo un tempo

Subito scelte forti per il tecnico testaccino, che non guarda in faccia a nessuno: la sostituzione al 46′ fa discutere

Una gara difficile, ma lo si sapeva. Un match forse proibitivo, e per il momento del Napoli, che pur reduce da un punto in due gare è comunque la capolista in Serie A, e soprattutto per la drammatica stagione della Roma, a caccia disperata di punti per evitare di essere risucchiata in una scomoda zona calda. Quella delle ultime posizioni in graduatoria.

Per la gara del ‘Maradona’ il nuovo tecnico Claudio Ranieri non ha voluto rinunciare ai senatori della squadra, per quanto gli stessi non siano stati affatto esenti da critiche nelle scorse settimane.

In siffatta situazione, la scelta di schierare Lorenzo Pellegrini, il Capitano, dal primo minuto, non ha sorpreso nessuno. A fronte però di un primo tempo opaco, il romano ha pagato per tutti nelle scelte fatte dal 73enne testaccino all’intervallo.

Pellegrini out al 46′: che bocciatura per il Capitano!

Dopo una prima frazione di sofferenza, l’ex tecnico di Cagliari e Leicester ha optato per un cambio modulo: dall’iniziale 4-5-1 ad un più prudente 3-5-2. Ovviamente sono cambiati anche gli interpreti, con la prematura uscita dal terreno di gioco di Lorenzo Pellegrini e Stephan El Shaarawy in luogo di Tommaso Baldanzi e Mats Hummels.

Sicuramente una decisione forte, quella assunta da Ranieri, che ha deciso di rinunciare al suo Capitano per il resto del match. Considerando il quasi immediato gol di Romelu Lukaku, i fatti non gli hanno dato immediatamente ragione…