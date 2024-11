Napoli-Roma, giallo e squalifica UFFICIALE: salta l’Atalanta

Napoli-Roma, giallo e squalifica ufficiale. Era in diffida e salta il match di lunedì 2 dicembre in programma all’Olimpico contro l’Atalanta. Una gestione che deve migliorare

Contro l’Atalanta non ci sarà forse quell’elemento che Ranieri sperava di avere sempre a disposizione. Ma quello del giallo è un vizio, è evidente, e quindi se giochi e ti fai ammonire sempre, prima o poi la squalifica scatta.

Pochi istanti prima dell’ora di gioco a finire sul taccuino di Massa è stato Pisilli, che era in diffida e quindi, lunedì prossimo all’Olimpico contro la Dea non potrà essere del match. Non è una novità quella dell’ammonizione per il giovane centrocampista giallorosso, che deve sicuramente migliorare sotto questo aspetto. Alcune entrate in ritardo si possono evitare in alcune situazioni, perché fanno la differenza a lungo andare ma ti condizionano anche all’interno di una partita.