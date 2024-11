Napoli-Roma, la rivelazione di Ghisolfi: “Ranieri ha detto questo”

Napoli-Roma, la rivelazione di Ghisolfi prima dell’inizio della partita. Ecco cosa ha chiesto Claudio Ranieri alla squadra

Ghisolfi ha parlato a pochi minuti dall’inizio del match contro il Napoli. Lo ha fatto sia ai microfono di Dazn, prima, che poi a Sky. Entrambe infatti stanno trasmettendo la partita.

Sull’atteggiamento della squadra il dirigente della Roma ha detto questo: “Per fare risultato oggi a Napoli servirà mentalità e determinazione. Il mister Ranieri ha chiesto una squadra compatta e di aiutarsi. Bisogna essere squadra”. E poi sulle caratteristiche di una Roma che ancora non si vista: “Abbiamo cercato di costruire una squadra giovane, dinamica e con una mentalità vincente. Per ora non siamo riusciti a centrare gli obiettivi, quindi quello che deve cambiare è la prestazione sul campo. Avevamo costruito una squadra per De Rossi, adesso è arrivato Ranieri e riuscirà sicuramente a darci equilibrio. Sono sicuro che con Ranieri siamo sulla strada giusta”.

Napoli-Roma, le parole di Ghisolfi

“Dobbiamo mantenere un’energia positiva: ha chiesto di vestire la maglia con fierezza. Vediamo tanta determinazione, oggi spero di vedere una nuova Roma”, questo il commento invece di Ghisolfi a Sky. E poi ha continuato in questo modo: “Normale giocare più coperti, da squadra. Intorno a Dovbyk c’è tanta qualità: è importante per fare il risultato. Serve anche tanta determinazione. Bisogna farlo anche per i nostri tifosi che non sono qui, ma li sentiamo”.

Un Ranieri quindi che chiede alla squadra di ritrovare quel senso di appartenenza che fino al momento forse è mancato, e questo ha portato ad una classifica difficile da vedere. Servirebbe un risultato importante questa sera con una prestazione altrettanto da grandissima squadra.