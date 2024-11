Roma, Hummels allo sprint: ci ha già ‘messo la firma’

Il recupero del difensore tedesco rappresenterà un punto di svolta importante per la stagione della Roma: il piano di Claudio Ranieri

Massima concentrazione, grinta e voglia di far bene. Il mantra di Claudio Ranieri, esternato anche nel corso della conferenza stampa di presentazione alla sfida contro il Napoli, è chiaro. Soltanto con la cultura del lavoro si possono raggiungere grandi obiettivi, senza precludersi niente. La trasferta all’ombra del Vesuvio sul campo della compagine di Antonio Conte rappresenterà inevitabilmente un banco di prova importante per i giallorossi.

Sebbene non manchino i dubbi di formazione, almeno per il reparto arretrato Claudio Ranieri sembra avere le idee chiare. Nella difesa a quattro liquida che ha in mente il tecnico di Testaccio, la coppia difensiva che partirà dal 1′ sarà costituita da Mancini e Ndicka. Sia il centrale italiano che il difensore francese, del resto, hanno offerto concrete garanzie nel marasma collettivo di questa prima parte di stagione. In attesa che Hermoso recuperi la forma migliore, però, Ranieri è chiamato a gestire anche la situazione Hummels.

Roma, Ranieri pianifica il ritorno di Hummels: le date da cerchiare in rosso

Dopo essere stato bocciato da Ivan Juric, che arrivò a preferirgli anche Cristante – l’ex baluardo del Borussia Dortmund non è stato considerato pronto neanche da Ranieri. Tuttavia, questo non significa che il tedesco non possa ritagliarsi spazio già nei prossimi impegni ufficiali.

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, l’obiettivo dell’allenatore giallorosso è quello di ‘recuperare’ sotto tutti i punti di vista Hummels che, ad esempio, potrebbe trovare minuti importanti tra Tottenham e Atalanta. L’esperienza internazionale, la pulizia in fase di inizio azione e l’abilità in marcatura che hanno reso il tedesco uno degli interpreti più autorevoli del suo ruolo serviranno e non poco ad una squadra alla ricerca di punti di riferimento da cui ripartire. Insomma, la sensazione è che sia solo questione di tempo prima di rivedere Hummels al centro della difesa della Roma: Ranieri ne ha soltanto rimandato un rilancio che sotto certi aspetti sembra piuttosto inevitabile.